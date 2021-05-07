Чому антибіотики повинен виписувати лише лікар

Найважливіше в прийомі антибіотиків – точно знати, що потрібні саме вони, і дотримуватися дозування та курсу, призначеного лікарем.

Багато батьків бояться давати антибіотики дітям через побічні ефекти. Але негативний вплив самих бактерій на організм дитини небезпечніше для його здоров'я і життя, наголошує лікар-педіатр Марія Шпит.

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Важливо пам'ятати, що приймати антибіотики потрібно під ретельним наглядом вашого педіатра.

Неправильний прийом, наприклад: самопризначення, не дотримання кратності та тривалості прийому, призводить до антибіотикорезистентності,

– заявила Марія Шпит.

Антибіотикорезистентність – що це? Це стійкість бактерій до одного або кількох антибіотиків. Найчастіше, вона виникає через безвідповідальне ставлення до прийому препаратів. Неконтрольоване та неправильне призначення ліків “навчає” бактерію боротись з тим чи іншим класом антибіотиків.

Так, антибіотики – це речовини, які гальмують розмноження бактерій або викликають їх загибель. Показання для їх призначення – бактеріальна інфекція або з метою протирецедивної терапії.

Така інфекція може бути причиною захворювання будь-якого органу або системи. Антибіотики впливають на бактерії, які шкодять організму, а на віруси вони не впливають.

"Якщо природа захворювання вірусна – антибіотики безсилі. Організм впорається з інфекцією самостійно. Антибіотики можуть знадобитися тільки в тому випадку, якщо перебіг вірусної інфекції ускладнився приєднанням бактеріальної флори та розвинулося ускладнення, наприклад, у вигляді пневмонії. Але в таких випадках з метою профілактики (перестраховки, або просто так) антибіотик не ефективний і не запобігає ускладненню", – заявила лікар.⠀⠀⠀⠀⠀⠀