Розлад аутистичного спектра виникає у хлопчиків у 4 рази частіше, ніж у дівчаток. Поки що науковці не знайшли точного пояснення цього явища, але дослідники з Єльського університету знайшли ключ до розгадки.

Виявилося, що причина у певних ділянках мозку, де розвивається хвороба. А також у відмінностях генетичних мутацій.

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Вчені з'ясували, що у хлопчиків і дівчаток розлад виникає в різних областях. Ба більше, мозку дівчаток потрібно більше генетичних змін для запуску хвороби.

З попередніх досліджень вчені знали, що у дітей з аутизмом при сприйнятті слухових і зорових стимулів особливо активна область мозку під назвою верхня скронева борозна. Але ці висновки були взяті в основному з тих досліджень, у яких переважали хлопчики.

Як проводилось нове дослідження

У ньому взяли участь 45 дівчаток і 47 хлопчиків з розладом аутистичного спектра віком від 8 до 17 років. Також вчені зібрали контрольну групу з точно такою ж кількістю здорових дітей.

Проаналізувавши рівні вибірки хлопчиків і дівчаток, вчені визначили інші характерні особливості для жіночої статі.

Виявилось, що у дівчат з аутизмом залучена інша область мозку – смугасте тіло. І у цьому смугастому тілі у дівчат з розладом аутистичного спектра виявили більше генетичних мутацій. Ця особливість означає, для розвитку аутизму у дівчат потрібно більше подібних генетичних змін.

Тепер вчені мають намір ретельніше дослідити ці особливості, аби навчитися керувати "жіночими захисними факторами" для лікування аутизму.

Відсутність розуміння причин розвитку аутизму поки не дозволяє розробити ефективну цільову терапію. Але з кожним новим дослідженням вчені наближаються до відкриття лікування.