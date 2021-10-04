Попередні дослідження показали, що за розвиток депресивних симптомів відповідальні специфічні гени. Однак більшість робіт, присвячених депресії, були зроблені на основі європейської вибірки.

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Міжнародний колектив вчених, до якого увійшли фахівці з Університетського коледжу Лондона, Оксфордського (Велика Британія) і Тайванського університетів, а також інших наукових організацій, провели найбільше, за їхніми словами, дослідження серед неєвропейських популяцій:

У ньому взяли участь 194 548 осіб зі Східної Азії (в основному – Китаю).

15 771 з них страждали на депресію.

Середній вік учасників становив 51,3 року.

68% були жінками.

Довідка. Депресія – поширена психічна патологія, від неє страждає приблизно 300 мільйонів людей у ​​світі (при цьому понад 80% випадків припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу). Однак вченим досі не так багато відомо про її причини.

Яка імовірна причина

З'ясувалося, що люди східноазійського походження з більш високим індексом маси тіла (ІМТ) менш схильні до розвитку депресії, ніж європейці. Так, на думку вчених, не можна поширювати дані досліджень про цей розлад, проведених на європейців, на весь світ.

До того ж багато чинників ризику депресії вчені визначають в певному культурному контексті і це саме по собі може бути спадковим.

Увага! Попередні європейські дослідження вказували на те, що збільшення індексу маси тіла на кожні 4,7 кілограма підвищує ризик депресії на 18%. Цей показник не залежить від статі та віку.