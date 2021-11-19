Чому бабусі люблять внуків більше, ніж власних дітей: пояснення нейробіологів

Коли бабусі бачать внуків або дітей, в них активуються різні області мозку. Це може частково пояснити, чому жінки похилого віку частіше люблять онуків більше.

Як відбувалося дослідження

Це з'ясували антропологи та нейробіологи з Еморійського університету США. У їхньому дослідженні брали участь 50 жінок, у яких був хоча б один онук від трьох до 12 років.

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Вони розглядали їхні фотографії, а також знімки своїх дітей (тої ж статі, що й онуків) та сторонніх дорослих. Реакція мозку на зображення досліджували за допомогою МРТ.

Активація різних ділянок мозку

Виявилося, що побачивши онука, бабусі починали відчувати емоційну емпатію.

Це означає, що під час спілкування бабусі орієнтовані на те, щоб відчувати те саме, що й онуки. Якщо онук усміхається, бабуся відчуває радість дитини. Якщо плаче – її біль та страждання,

– пояснили науковці.

А коли жінки дивилися на фото своїх дорослих дітей, у них активувалася ділянка мозку, яка відповідає за когнітивну емпатію. Тобто емоційний зв'язок не був таким прямим.

"Когнітивна емпатія – це коли ви розумієте, що відчуває інша людина і чому, але не переживаєте ті ж емоції. Ймовірно, у маленьких дітей розвинулися риси, які дозволяють маніпулювати не тільки мозком матері, а й бабусі. Дорослі діти не такі милі, тому на них не може бути такої ж емоційної реакції", – зазначили автори дослідження.

Нещодавнє дослідження показало, що потяг партнерів може посилюватися і слабшати у міру того, як несвідомо синхронізуються їхні вегетативні реакції.