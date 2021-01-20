Чому більшість українців проти вакцинації від COVID-19: соціолог назвав 2 фактори
У ЗМІ інформація щодо вакцинації від COVID-19 є неоднозначною. Зрештою частина респондентів проти відповідних щеплень, навіть якщо вони будуть безкоштовними.
Водночас якщо порівнювати з весняним карантином – страх коронавірусу поступово зникає, оскільки люди вже майже звикли до відповідної ситуації. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.
До теми Більш ніж половина українців не хочуть вакцинуватися проти COVID-19 навіть безкоштовно
Він зазначив, що інформаційна політика влади впливала на оцінку ситуації з коронавірусом, але потрібно розуміти – це був новий виклик для всього світу, а не тільки української влади.
За словами Мисіва, ситуація довкола COVID-19 була певним експериментом загальносуспільного характеру. Він зазначив, що у випадку щодо вакцинації в Україні є 2 фактори:
- загалом вакцинацію в Україні, мовиться не лише про щеплення від коронавірусу, підтримує приблизно 70% респондентів, третина – ставиться негативно до будь-якої вакцинації;
- інформація у ЗМІ щодо якості та ефективності вакцини є дуже неоднозначною і у людей є страх робити щеплення проти COVID-19.
Заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" звернув увагу на те, що у світових новинах була інформація про смерть серед представників пенсійного віку в Норвегії, яку хоч і не пов'язують з коронавірусом, проте все одно – такі ситуації впливають на думки людей.
"Тому ставлення до відповідної вакцинації є досить обережним, я б не сказав, що воно настільки критичне, адже частина людей готова вакцинуватись навіть платною вакциною, якщо вона буде перевіреною", – наголосив Любомир Мисів.
Що відомо про вакцинацію в Україні
- Станом на січень 2021 року Україна підписала угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac. Проте якщо ефективність препарату виявиться нижчою, ніж 70% – Україна розірве угоду.
- Україна очікує на постачання вакцини проти COVID-19 вже у лютому. Першочергово щеплення робитимуть медикам, людям похилого віку та з хронічними хворобами.
- Головний санлікар країни Віктор Ляшко запевнив, що шанси появи вакцини від Pfizer та BioNTech на українському ринку – нульові.
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