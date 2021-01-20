У ЗМІ інформація щодо вакцинації від COVID-19 є неоднозначною. Зрештою частина респондентів проти відповідних щеплень, навіть якщо вони будуть безкоштовними.

Водночас якщо порівнювати з весняним карантином – страх коронавірусу поступово зникає, оскільки люди вже майже звикли до відповідної ситуації. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

До теми Більш ніж половина українців не хочуть вакцинуватися проти COVID-19 навіть безкоштовно

Він зазначив, що інформаційна політика влади впливала на оцінку ситуації з коронавірусом, але потрібно розуміти – це був новий виклик для всього світу, а не тільки української влади.

За словами Мисіва, ситуація довкола COVID-19 була певним експериментом загальносуспільного характеру. Він зазначив, що у випадку щодо вакцинації в Україні є 2 фактори:

загалом вакцинацію в Україні, мовиться не лише про щеплення від коронавірусу, підтримує приблизно 70% респондентів, третина – ставиться негативно до будь-якої вакцинації;

інформація у ЗМІ щодо якості та ефективності вакцини є дуже неоднозначною і у людей є страх робити щеплення проти COVID-19.

Заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" звернув увагу на те, що у світових новинах була інформація про смерть серед представників пенсійного віку в Норвегії, яку хоч і не пов'язують з коронавірусом, проте все одно – такі ситуації впливають на думки людей.

"Тому ставлення до відповідної вакцинації є досить обережним, я б не сказав, що воно настільки критичне, адже частина людей готова вакцинуватись навіть платною вакциною, якщо вона буде перевіреною", – наголосив Любомир Мисів.

Зверніть увагу! Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що у випадку, якщо щеплення буде проти коронавірус буде безкоштовним, то 43% опитаних українців планують вакцинуватися, але 52% не будуть його робити.

Що відомо про вакцинацію в Україні