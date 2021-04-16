Чому в Бразилії від коронавірусу помирає так багато дітей

Смертність від коронавірусу в Бразилії сягнула піку. Крім того, попри поширену думку, що коронавірус рідко вбиває маленьких дітей, у Бразилії від недуги померли 1 300 немовлят.

Захворюваність в країні висока

Наразі Бразилія вийшла на друге місце у світі за кількістю смертей від COVID-19. Зростання кількості інфікувань збільшило ймовірність зараження немовлят і дітей молодшого віку в країні.

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Чим більше у нас хворих, тим більше смертей у всіх вікових групах. А якби пандемія була під контролем, цей сценарій, вочевидь, можна було б звести до мінімуму,

– зауважив Ренато Кфурі – фахівец Бразильського товариства педіатрів.

Чому зросла захворюваність в Бразилії

Високий рівень захворюваності вразив систему охорони здоров'я Бразилії: запаси кисню зменшуються, не вистачає ліків, а в багатьох відділеннях інтенсивної терапії по всій країні бракує ліжок.

Президент Бразилії Жаір Болсонару не хоче впроваджувати карантин, а в країні стрімко поширюється новий штам коронавірусу Р.1. Він небезпечний тим, що інфікуватися можуть й ті, хто вже перехворів.

Минулого місяця в Бразилії померло вдвічі більше людей, ніж в будь-який інший місяць пандемії, і кількість жертв продовжує зростати.

Ще однією проблемою, що обумовлює високу смертність серед дітей, є відсутність діагностики на COVID-19.

Причина не лише в обмежених можливостях тестування. У дітей легше не помітити або неправильно діагностувати симптоми, оскільки у них коронавірусна хвороба, зазвичай, проявляється інакше.

. Оскільки діагноз ставлять з запізненням, до лікарні вони надходять з важкими ускладненнями, як наслідок – висока смертність.

Основними факторами ризику смерті від коронавірусу у дітей є супутні хвороби та економічна вразливість.

У групі найбільшого ризику – темношкірі діти та діти з дуже бідних сімей, оскільки їм найважче отримати допомогу. Через погані соціальні умови вони не можуть дотримуватися дистанції в разі інфікування, а також не мають доступу до місцевих відділень інтенсивної терапії,

– резюмували експерти.

Ці діти також недоїдають, що погіршує імунну систему.

Вчені наголошують, що ризик смерті у цій віковій групі все ще "дуже низький" – поточні дані свідчать, що лише 0,58% з 345 287 випадків смерті від коронавірусу в Бразилії на сьогодні припадають на дітей у віці 0-9 років, але це більш ніж 2000 дітей.