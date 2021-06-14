14 червня в 1868 році австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові людини. Чотири міжнародні організації, які займаються пропагандою добровільного донорства, ініціювали проведення цього свята: Всесвітня організація охорони здоров'я, Міжнародна федерація Червоного Хреста, Федерація організацій донорів крові й Товариство з переливання крові.

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У ЦГЗ України розповіли, чому стати донором – це корисно. До прикладу, у донорів значно менший ризик серцево-судинних захворювань.

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Американська медична асоціація переконує, що люди, які здавали кров щопівроку, мали менше інфарктів та інсультів.

Також у ЦГЗ згадали про масштабне дослідження фінських донорів, яке показало, що здавання крові хоча б раз на рік знизило ризик хвороб серця на 88%.

У донорів кращий баланс холестерину і нижчий його загальний рівень — отже, менша ймовірність серцево-судинних хвороб. У донорів менші ризики захворіти на рак легень, прямої кишки, шлунку та гортані,

– заявили представники МОЗ.

Також у донорів менше проявів запалення та вищий так званий антиоксидантний статус – їхній організм краще знешкоджує вільні радикали.

Крім того, донору регулярно і безкоштовно роблять аналізи на гемоглобін, ВІЛ, гепатити B та C і сифіліс.



Всесвітній день донора відзначають 14 червня / Фото: Getty Images

Що робити перед здачею крові: