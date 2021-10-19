Чому через пиво виростає живіт

Існує думка, що в пиві міститься естроген – жіночий статевий гормон, тому у чоловіків, які його п'ють, порушується гормональний баланс, з'являються груди та росте живіт. Але це не зовсім так.

Фітоестроген у пиві

У пиві є хміль, а він містить речовину під назвою фітоестроген, який за своєю будовою схожий на естроген – жіночий статевий гормон. Ця речовина також міститься в соєвих бобах, вівсі, ячмені, сочевиці та рисі. Існує гіпотеза, що рослини використовують його для захисту від травоїдних тварин.

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Після відкриття фітоестрогену в 1926 році вченим стало цікаво, чи може він імітувати естроген в організмі людини. Вважалося, що додаткові порції естрогену, які людина отримує з їжею, з одного боку, можуть бути небезпечні, але з іншого – його можна використовувати в лікувальних цілях, наприклад щоб мінімізувати ефекти низького рівня естрогену під час менопаузи.

Але дослідження не дали обнадійливих результатів. Великий метааналіз, до якого увійшли 38 клінічних досліджень, не виявив впливу фітоестрогенів на рівні тестостерону та естрогену у чоловіків, і через них не може вирости груди або живіт.

Чому від пива росте живіт

У людей, які регулярно п'ють пиво, з'являється "пивний живіт" – це абдомінальний тип ожиріння, при якому жир відкладається в області талії та верхній частині тулуба. Ожиріння з'являється, коли ми споживаємо дуже багато калорій, але не спалюємо їх.

Пиво та інші алкогольні напої цьому сприяють. Коли в організмі з'являється алкоголь, печінка спочатку розщеплює його, а тільки потім жир, це може вплинути на ефективність спалювання жиру. На появу "пивного живота" впливає і спосіб життя: після кількох кухлів пива з закусками не до фізичної активності.

Раніше науковці встановили, що чим більше часу люди проводять удома, тим більше вони схильні до зловживання алкоголю. Особливо згубно ізоляція позначається на людях, які зловживали алкоголем раніше.