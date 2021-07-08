Чому чоловіки частіше помирають від COVID-19: знайшли нове пояснення

Про те, що чоловіки частіше помирають від коронавірусу, було відомо ще на початках пандемії COVID-19. У порівнянні з жінками пацієнти-чоловіки помирають від коронавірусу у 1,87 раза частіше.

Науковці з Єльського університету (США) і Шанхайського інституту органічної хімії при Китайській академії наук вивчили зразки крові, взяті у 22 жінок і 17 чоловіків, яких госпіталізували через коронавірус в лікарню Єльського університету.

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Потім їх порівняли зі зразками від 20 здорових медичних працівників. В результаті науковці ідентифікували 75 метаболітів – молекулярних продуктів травлення і клітинних процесів. Після поправки на вік, індекс маси тіла, стать та інші фактори дослідники зрозуміли, що 17 метаболітів мають відношення до перебігу інфекції.

Тільки у пацієнтів чоловічої статі зміст кінуренової кислоти (КА) був позитивно пов'язано з віком, запальними цитокінами й хемокінами, а також клінічними реакціями,

– йдеться в дослідженні.

Кінуренова кислота – що це? Це продукт метаболізму амінокислот, а саме – L-триптофану. Її високий рівень в мозку раніше співвідносили з ризиком розвитку психічних і неврологічних розладів, наприклад шизофренії.

Під час подальшого аналізу науковці виявили тісний взаємозв'язок між надлишком кінуренової кислоти, а також високим співвідношенням КА і кінуреніну (проміжний продукт ферментативного розпаду триптофану і біосинтезу нікотинової кислоти в організмі людини) і імунною відповіддю на коронавірус у чоловіків.

У чоловіків з клінічним погіршенням співвідношення кінуренової кислоти до кінуреніну було вище. Експресія гена, що кодує фермент, який виробляє КА, – кінуренінамінотрансферазу, – корелює з кількістю цитокінів та активацією імунних відповідей у ​​літніх чоловіків,

– підсумували вчені.

Таким чином науковці продемонстрували, що кінуренова кислота має специфічний для чоловічої статі зв'язок з реакцією організму і клінічними результатами при COVID-19.