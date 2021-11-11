Чому деякі лікарі відмовляють пацієнтів від вакцинації: пояснення імунолога
Джерело:LB.UA
Лікарі також вірять "лідерам думок", які виступають на телеканалах, а не професійним медичним спільнотам. Але ситуація покращується завдяки якісному інформуванню.
Про це в інтерв'ю заявив імунолог Федір Лапій. За його словами це проблема медичної спільноти.
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Відсутність відповідальності непрофесійних лікарів
Імунолог наголосив, що в Україні мало важелів впливу на непрофесійних лікарів.
Федір Лапій
“В інших країнах є окремі медичні суди або окремі палати, які розглядають морально-етичну сторону роботи лікаря, і в деяких випадках позбавляють ліцензії. Але в Україні немає поняття ліцензії. У нас є диплом і є сертифікат спеціаліста, все. Роботодавець може звільнити некваліфікованого фахівця, але роботодавець, можливо, сам такий”.
За його словами, у розвинених країнах між медичною спільнотою та пацієнтами виступають професійні медичні асоціації, які дають рекомендації.
"Асоціація ендокринологів каже хворим на цукровий діабет: йдіть на вакцинацію. Асоціація онкохірургів каже: марш на вакцинацію. Що говорять наші асоціації? Нічого не говорять", – пояснив Федір Лапій.Довідка. Раніше Віктор Ляшко зазначав, що зараз проти COVID-19 вакциновано понад 80% медпрацівників в ковідних лікарнях. На ланці екстреної меддопомоги ця цифра сягає 100%, менше – серед первинної ланки.
Ситуація покращується, але дуже повільно
Він додав, що Україна на правильному шляху: лікарі об’єднуються в професійні асоціації – це й Академія сімейної медицини України, і Українська академія педіатричних спеціальностей, і інші. Зараз формується нова медична спільнота, яка готова боротися, готова відстоювати, готова впливати.
Ми говоримо з медиками, намагаємося доносити до них інформацію, але вони не зміняться одночасно. Бо ми маємо проблему, яка накопичувалася десятки років. Я думаю, що буде дуже тяжко. Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не станеться швидко. Не під час цієї пандемії,
– сказав імунолог.
Вакцинація в Україні: коротко
- Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
- На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60 – 70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
- Зараз в Україні проводять щеплення препаратами: Covishield, Coronavac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Усі вони визнані ВООЗ.
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 11 844 730 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей. Загалом проведено 20 129 273 щеплення
- За даними опитування, яке провело ЮНІСЕФ, 54,6% опитаних невакцинованих українців не готові отримати щеплення проти COVID-19. Утім, 42% готові щепитись за певних умов.
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