Чому деякі лікарі відмовляють пацієнтів від вакцинації: пояснення імунолога

Лікарі також вірять "лідерам думок", які виступають на телеканалах, а не професійним медичним спільнотам. Але ситуація покращується завдяки якісному інформуванню.

Про це в інтерв'ю заявив імунолог Федір Лапій. За його словами це проблема медичної спільноти.

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Відсутність відповідальності непрофесійних лікарів

Імунолог наголосив, що в Україні мало важелів впливу на непрофесійних лікарів.

Федір Лапій “В інших країнах є окремі медичні суди або окремі палати, які розглядають морально-етичну сторону роботи лікаря, і в деяких випадках позбавляють ліцензії. Але в Україні немає поняття ліцензії. У нас є диплом і є сертифікат спеціаліста, все. Роботодавець може звільнити некваліфікованого фахівця, але роботодавець, можливо, сам такий”.

За його словами, у розвинених країнах між медичною спільнотою та пацієнтами виступають професійні медичні асоціації, які дають рекомендації.

"Асоціація ендокринологів каже хворим на цукровий діабет: йдіть на вакцинацію. Асоціація онкохірургів каже: марш на вакцинацію. Що говорять наші асоціації? Нічого не говорять", – пояснив Федір Лапій.

Ситуація покращується, але дуже повільно

Раніше Віктор Ляшко зазначав, що зараз проти COVID-19 вакциновано понад 80% медпрацівників в ковідних лікарнях. На ланці екстреної меддопомоги ця цифра сягає 100%, менше – серед первинної ланки.

Він додав, що Україна на правильному шляху: лікарі об’єднуються в професійні асоціації – це й Академія сімейної медицини України, і Українська академія педіатричних спеціальностей, і інші. Зараз формується нова медична спільнота, яка готова боротися, готова відстоювати, готова впливати.

Ми говоримо з медиками, намагаємося доносити до них інформацію, але вони не зміняться одночасно. Бо ми маємо проблему, яка накопичувалася десятки років. Я думаю, що буде дуже тяжко. Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не станеться швидко. Не під час цієї пандемії,

– сказав імунолог.

Вакцинація в Україні: коротко