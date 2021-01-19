Британські вчені визначили чинники, які з більшою ймовірністю змусять людину вірити, що він чує привидів. Дослідники хотіли зрозуміти, чому хтось сприймає слухові галюцинації як «дар», а інші починають сумніватися у своєму психічному здоров'ї.

Висновки можуть допомогти краще зрозуміти тривожні слухові галюцинації, які супроводжують психічні захворювання, такі як шизофренія, стверджують дослідники, пише science alert.

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Психологи опитали 65 осіб, які називають себе медіумами, і 143 добровольці в соцмережах. Для 79% спіритуалістів голоси мертвих – частина повсякденного життя, а 44,6% повідомили, що чують їх кожен день.

Галюцинації чи паранормальне

Ті, хто вважає себе медіумами, говорять про слухові галюцинації як про позитивний досвід. В середньому вперше таке трапляється у 21 рік, показали результати опитування. Згодом такі люди вчаться контролювати свої переживання. При цьому "медіумів"хвилює, що про них думають інші.

Схильність до високого рівня занурення в завдання також збільшує шанс, що людина сприйме галюцинації, як паранормальні здібності. А ось ступінь віри в надприродне ніякої ролі не грає – багато "ясновидців" до свого досвіду взагалі не цікавилися екстрасенсорикою. Вчені продовжать дослідження в цьому напрямку.