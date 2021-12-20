Генетична схильність

За любов до кави та гіркого шоколаду відповідають гени, які прискорюють метаболізм кофеїну. При цьому споживання кави не пов'язане із самим смаком, її насиченістю або ароматом.

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Мозок просто асоціює гіркоту з бадьорістю. А через швидке засвоєння кофеїну ефект від нього у таких людей триває менше. У результаті формується рефлекс, який штовхає пити більше кави та їсти гіркий шоколад.

Як відбувалося дослідження

Щоб з'ясувати, як працює цей механізм, вчені проаналізували понад 126 тисяч анкет із Британського Біобанку, а також дані великих американських досліджень. Учасники опитування поділилися своїми уподобаннями в їжі та напоях, у тому числі про те, чи додають вони цукор чи молоко у каву.

Всі учасники були генотиповані, і у дослідників були повні дані про їхню ДНК. Далі вчені зіставили ці дані та виявили закономірності між генами піддослідних та їхніми харчовими уподобаннями.

Нові дані можуть суттєво вплинути на подальші дослідження. Споживання кави та чорного шоколаду знижує ризик розвитку хвороби Паркінсона серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та деяких видів раку.

Нещодавно вчені з'ясували, що лише 3 – 4 чашки кави на день знижують ризик розвитку хронічних захворювань печінки. Темний шоколад знижує ризик серцевих захворювань.