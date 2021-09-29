Вже давно відомо, що деякі люди переносять COVID-19 значно важче за інших. У той час, як дехто навіть не має симптомів, інший пацієнт помирає на лікарняному ліжку.
До теми Вітамін Д чи вітамін С: що справді покращує імунітет
Аби дослідити це питання, вчені провели великий скринінг експресії генів, стимульованих інтерфероном, щоб виділити можливі ферменти, які беруть участь в попередженні імунної системи про інфекцію.
Робота дослідників привела їх до OAS1 – ферменту, який реагує на передачу сигналів інтерферону, викликаючи імунну відповідь при виявленні вірусу SARS-CoV-2.
- Попередні дослідження показали, що OAS1 прикріплюється до мембран за допомогою пренильної групи як частина процесу передачі сигналів.
- Тоді ж було встановлено, що ця передача сигналів може пригнічувати реплікацію вірусу SARS-CoV-2.
Результати дослідження
З базою нових знань дослідники вивчили транскриптоми 500 різних пацієнтів з COVID-19. Вчені виявили, що ті люди, у яких не було пренильованого OAS1, мали набагато серйозніші симптоми.
Чому деякі люди народжуються без цього ферменту – поки що загадка. Але результати наукової роботи можуть бути корисними у розробці нових типів вакцин проти COVID-19 й інших інфекцій.
Несподівана знахідка: підковикові кажани не мають цього ферменту
Зацікавлені своїми відкриттями, дослідники звернули увагу на підковикових кажанів – ссавців, яких звинувачують у пандемії COVID-19.
Вчені встановили, що кажани цього виду не мають ферменту OAS1, який захищає більшість людей від вірусу. Це може пояснити, чому коронавірус настільки смертоносний для цього виду ссавців й чому кажани часто є носіями безлічі вірусів.