Чому деякі люди менш стійкі до COVID-19

Велика група дослідників з Великої Британії й Бразилії частково розкрила таємницю того, чому одні люди менш стійкі до COVID-19, ніж інші.

Вже давно відомо, що деякі люди переносять COVID-19 значно важче за інших. У той час, як дехто навіть не має симптомів, інший пацієнт помирає на лікарняному ліжку.

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Аби дослідити це питання, вчені провели великий скринінг експресії генів, стимульованих інтерфероном, щоб виділити можливі ферменти, які беруть участь в попередженні імунної системи про інфекцію.

Інтерферони – що це? Це сигнальні білки, які попереджають організм при виявленні інвазивних об'єктів, таких як бактерії та віруси.

Робота дослідників привела їх до OAS1 – ферменту, який реагує на передачу сигналів інтерферону, викликаючи імунну відповідь при виявленні вірусу SARS-CoV-2.

Попередні дослідження показали, що OAS1 прикріплюється до мембран за допомогою пренильної групи як частина процесу передачі сигналів.

Тоді ж було встановлено, що ця передача сигналів може пригнічувати реплікацію вірусу SARS-CoV-2.

Результати дослідження

З базою нових знань дослідники вивчили транскриптоми 500 різних пацієнтів з COVID-19. Вчені виявили, що ті люди, у яких не було пренильованого OAS1, мали набагато серйозніші симптоми.

Чому деякі люди народжуються без цього ферменту – поки що загадка. Але результати наукової роботи можуть бути корисними у розробці нових типів вакцин проти COVID-19 й інших інфекцій.

Несподівана знахідка: підковикові кажани не мають цього ферменту

Зацікавлені своїми відкриттями, дослідники звернули увагу на підковикових кажанів – ссавців, яких звинувачують у пандемії COVID-19.

Вчені встановили, що кажани цього виду не мають ферменту OAS1, який захищає більшість людей від вірусу. Це може пояснити, чому коронавірус настільки смертоносний для цього виду ссавців й чому кажани часто є носіями безлічі вірусів.