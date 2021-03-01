Чому деякі люди не бояться холоду: знайшли генетичну причину

Приблизно кожна п'ята людина – носій генетичного варіанту, який підвищує стійкість до низьких температур. Йдеться про варіанти гена ACTN3, який відповідає за синтез м'язового білка альфа-актин-3.

Ген сприйняття холоду

У більшості населення планети є варіант цього гена, при якому в організмі виробляється відповідний білок. Але приблизно півтора мільярда осіб – носії іншого варіанту, у них цей білок відсутній.

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Вчені припускали, що у гена ACTN3 була своя роль в еволюції. Можливо, багато тисячоліть тому відсутність альфа-актину-3. допомагало людям вижити в холодному кліматі Європи. Міжнародна група вчених перевірила цю гіпотезу експериментально.

Нове дослідження

У новому дослідженні взяли участь 42 здорових чоловіків. В експерименті вони повинні були занурюватися в холодну воду, після чого вчені об'єктивно оцінювали, наскільки сильно замерзає кожен з них. Температура води була 14 градусів, охолодження могло тривати до 120 хвилин або поки температура тіла не досягне 35,5 градусів Цельсія.

Як діє ген ACTN3

Лише 30% учасників, в організмі яких був присутній альфа-актин-3, змогли винести випробування холодом повністю. 69% людей з дефіцитом пройшли повний цикл охолодження. Вчені виявили, що люди з другої групи менше тремтять від холоду в порівнянні з учасниками з першої. Вони припускають, що відсутність тремтіння допомагає зберігати тепло й енергію.

Білок альфа-актин-3 синтезується у швидких м'язових волокнах, які відповідають за швидкі та сильні скорочення м'язів. Відомо, що його відсутність пов'язана зі зниженням спринтерських здібностей у людини, але збільшує м'язову витривалість. Таке збільшення витривалості може посилювати здатність зберігати енергію і переносити холод.