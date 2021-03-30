Якщо людина не п'є, але їсть багато цукру, вона може сп'яніти. Це називається синдромом автоматичної броварні, або синдромом ферментації кишківника. У ньому розмножуються гриби й бактерії, які роблять алкоголь прямо всередині вас.

Алкоголь виробляє кожен організм

Організм виробляє етанол в незначних кількостях, це нормально. Але іноді він це робить занадто завзято: доходить до 1,6 проміле (за кермо можна при 0,3 проміле в крові, а кома настає при чотирьох проміле).

Також на тему: У людей знайшли механізми для вироблення отрути

Люди з синдромом ферментації кишківника сильно п'яніють, якщо не пили зовсім або якщо випили склянку пива. Правда, таке буває досить рідко: буквально кілька випадків за три десятиліття. Зате майже всі вони потрапили в новини.

Синдром ферментації кишківника

Цей синдром зустрічається у пацієнтів з діабетом, ожирінням і хворобою Крона, але може траплятися й у здорових людей. Також він можливий через тривале приймання антибіотиків. Народитися з таким синдромом не можна. Оскільки хворобу складно діагностувати й для цього немає ніяких критеріїв, люди можуть роками не розуміти, що з ними відбувається.

При синдромі ферментації кишківника в ньому розмножується занадто багато дріжджів (грибів), наприклад Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii, Candida glabrata, Candida albicans і Candida kefyr. Іноді винні не гриби, а бактерії Klebsiella pneumoniae й Enterococcus faecium.

Чому виникає синдром ферментації кишківника