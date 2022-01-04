Чому діти дуже люблять солодке

Смакові рецепти у дорослих та дітей влаштовані принципово по-різному. Тому малюки дуже часто не можуть відмовитись від солодкого.

Як діти сприймають смак

Сенсорний світ дітей відрізняється від дорослих: у немовлят у роті близько 30 000 смакових рецепторів, і до повноліття від них залишається лише третина. Причому більшість рецепторів маленької дитини налаштовані на солодку та жирну їжу, оскільки материнське молоко насичене цукрами та жирами.

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Тому перший пломбір у вафельному стаканчику або шоколадна цукерка у новорічному подарунку стає джерелом найпотужніших емоцій та вражень, які не можуть відчути дорослі.

Чому діти не люблять гірке

При цьому діти більш чутливі до гірких уподобань, оскільки організм відкидає їх, немов потенційні отрути. Тому коли ми потай куштували пиво та інші спиртні напої, не могли зрозуміти, як дорослі можуть пити таку гидоту. З тієї ж причини діти терпіти не можуть зелень, у якій відчувають гіркуватий присмак.

Доросла їжа

Примітно, що з дорослішанням і відмирання рецепторів ми звикаємо до смаку тих продуктів, які у дитинстві нам здавались неїстівними. За даними дослідження, часник та цибуля у стравах починає подобатися у 20 років, а шпинат, баклажани та болгарський перець – у 21 рік. До списку "дорослої" їжі потрапили також корнішони, квасоля, хрін та мідії.

Існує гіпотеза, що діти народжуються з синестезією – рідкісним сприйняттям смаків, у якому будь-які відчуття наділяються додатковими властивостями і стають тривимірними. Тобто малюки можуть не тільки відчувати смак, а й чути його звук і бачити колір.