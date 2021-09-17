Чому діти не хворіють на коронавірус так само, як дорослі

Відомо, що діти зазвичай підхоплюють коронавірус значно рідше, ніж дорослі, і якщо хворіють, то переносять недугу у легшій формі. Вчені намагаються зрозуміти, чому так відбувається.

Дослідники збирають фрагменти біологічних даних та суспільні моделі, які б могли пояснити, чому Covid-19 у значній мірі щадить дітей. Вони також хочуть збагнути, чи може дитяча біологія мати підказки для перемоги над хворобою, від якої потерпає увесь світ.

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Краще здоров’я

Частково пояснення стійкості дітей може полягати в їхньому загальному здоров’ї. Вони рідше хворіють на такі захворювання, як ожиріння та діабет, які призводять до важких станів від Covid-19.

Менша кількість рецептора АСЕ2

Схоже, кажуть вчені, носові ходи дітей містять менше рецептора АСЕ2, який коронавірус використовує для проникнення у клітини. Водночас самі клітини дихальних шляхів можуть виявляти вірус на ранніх стадіях.

Відмінності імунної системи

Слабша імунка

Вважається, що важкі випадки захворювання і смерті від Covid-19 часто викликані не самим вірусом, а надмірною реакцією імунної системи, яка атакує легені. Таке явище рідко спостерігається у дітей. Вчені припускають, що це зумовлене тим, що їхня імунна система менш розвинена, ніж у дорослих.

Більше "наївних" Т-клітин

Крім того, вона має суттєві відмінності. У порівнянні з дорослими, в дітей більше "наївних" версій Т-клітин, які призначені розпізнавати певні патогени. До 30-річного віку багато з цих "наївних" клітин зіткнуться з патогенами і перетворяться на Т-клітини "пам’яті", які зможуть реагувати набагато швидше, якщо знову зіткнуться з тим самим чи подібним збудником.

У той же час вироблення організмом "наївних" клітин уповільнюється. Тож коли з’являється абсолютно новий патоген, такий як збудник коронавірусу SARS-CoV-2, у дорослому організмі не вистачає "наївних" клітин, щоб розпізнати та дієво реагувати на невідому загрозу.



Імунна система дітей суттєво відрізняється від дорослих / Фото vivaleliana

Макрофаги і нейтрофіли

Проте, на думку вчених, є більш важлива причина, через яку діти відносно стійкі до SARS-CoV-2. Ще до появи спеціалізованих Т-клітин, ймовірно, захист організму здійснює інша гілка імунної системи, яка також різниться між молодими та старими. Мова йде про вроджену імунку, що містить в собі такі клітини, як макрофаги і нейтрофіли, які поглинають чужорідних загарбників та сміття. Ця система швидко реагуючих клітин з віком стає менш ефективною.

Цю ідею підтверджує дослідження вчених з Нью-Йорка. Під час спостережень за групою дорослих і дітей з Covid-19 вони виявили, що кров малих, а також людей до 24-річного віку містила більш високі рівні так званих цитокінових білків, які змушують вроджену імунну систему атакувати. Вони також одужували набагато швидше, ніж дорослі.

Інше дослідження показало, що діти з Covid-19 виробляють менше типів антитіл проти вірусу, і їх кількість також нижча, ніж у дорослих.