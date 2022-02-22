Чому діти оптимістичні, а підлітки схильні до депресій: цікаве дослідження

Діти часто бувають надто оптимістичними, тоді як підлітки навпаки. Чому рівень оптимізму знижується до "реалістичного" у міру дорослішання.

Оптимізм дітей та депресивність підлітків

Фахівці німецького Центру обчислювальної психіатрії та дослідження старіння імені Макса Планка та британського Центру нейровізуалізації людини, Інститут неврології Квін-Сквер провели цікаве дослідження, яке пояснює особливості сприйняття реальності залежно від віку.

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Зниження гіперпозитивного сприйняття життя у підлітків науковці пов'язують із їхнім навчанням на власних негативних результатах.

Деталі дослідження

Усе просто – чим більше "спотикається" дитина, тим прозорішими стають її "рожеві окуляри".

У дослідженні взяли участь 108 людей: діти віком від 8 до 9 років та підлітки віком від 12 до 13 та від 16 до 17 років.

Щоб зрозуміти механізми, які викликають гіпероптимізм у дітей, в учасників попросили зіграти в гру зі збору скарбів з різних планет. Зокрема, вони мали дізнатися, наскільки хороші ці планети і скільки вони зароблять.

Діти були набагато оптимістичніші, ніж підлітки. Усі групи молодих людей мали схильність до оптимізму, оскільки вони переоцінювали зароблене. Але молодші діти були особливо оптимістичні і сподівались отримати найбільше скарбів,

– повідомив головний дослідник доктор Тобіас Хаузер.

Науковці використовували обчислювальні моделі для аналізу результатів учасників під час проходження гри, це алгоритми, які імітують процес навчання мозку.

Діти ігнорують невдачі

Виявилося, що ключова відмінність у навчанні дітей та підлітків у тому, що молодші набагато рідше концентруються на невдачах і навіть схильні ігнорувати їх. При цьому дослідження показало, що діти вчаться не гірше за підлітків, коли відбувається щось хороше.

Натомість відсутність гіпероптимізму може сприяти розвитку депресії, оскільки попередні дослідження показали, що оптимізм добре впливає і на психічне здоров'я, і на фізичне, і на професійний розвиток.

Та додали, що депресія часто виникає в підлітковому віці, саме в той час, коли "рожеві окуляри спадають".