Від ожиріння страждають понад 18% українських жінок та більш ніж 13% чоловіків. Але існує ще таке поняття, як зайва вага. Згідно з останніми даними, її мають 58% українців.

Про шкоду зайвої ваги та ожиріння відомо чимало. Адже нерідко вони підвищують ризики серцево-судинних захворювань, діабету та раку.

До теми Симптоми порушення метаболізму: як покращити обмін речовин

Ризики ожиріння: дані МОЗ України

Ожиріння на 180% збільшує ризик виникнення раку підшлункової залози.

Зі збільшенням індексу маси тіла та окружності талії пропорційно зростає ризик раку прямої кишки.

Ожиріння часто стає причиною депресії. Й це немов замкнуте коло, адже депресивний чи тривожний розлади призводять до переїдання та ожиріння.

Ожиріння не псує здоров’я у короткотривалій перспективі. Але з часом його вплив стає помітним: зростає ризик апное (зупинки дихання уві сні), діабету 2 типу, атеросклерозу та інших серцево-судинних хвороб та порушення роботи нирок.

Особливо на розвиток різних хвороб впливає вісцеральний жир (внутрішній).

Вісцеральне ожиріння в чоловіків призводить до гормональних проблем та збільшення ризику еректильної дисфункції. В жировій тканині фермент альфа-редуктаза перетворює тестостерон в одну із форм естрогену, жіночого гормону.

"Метаболічно здорові" люди із зайвою вагою чи ожирінням справді бувають, але це насправді це не привід уникати схуднення. Адже ожиріння є універсальним фактором передбачення передчасної смерті.

У 35-65% жінок з ожирінням розвивається синдром полікістозних яєчників, збільшується ризик ускладнень впродовж вагітності й пологів та частіше виникає потреба в кесарському розтині.

Загалом схуднути намагаються багато людей з різних причин. Дехто хоче лише "підтягнути" форму, скинувши декілька кілограм після ситних свят, жінки намагаються повернутися у попередню вагу після пологів, а декому потрібно серйозно постаратися для того, аби скинути 50-100 кілограм, а іноді навіть й більше.



Ожиріння скорочує життя / Фото Pixabay

Будь-якій людині хочеться швидкого результату. Тому часто для схуднення обираються "швидкі дієти", завдяки яким кілограми тануть на очах. Але, на справді, вони не приносять нічого, окрім шкоди. Адже такі дієти викликають дефіцит поживних речовин й сильно порушують метаболізм. І через свою неповноцінність такий раціон призводить до зривів та переїдання, внаслідок чого людина ще швидше набирає вагу. Але ж для схуднення метаболізм потрібно навпаки покращувати, а не вбивати.

Як не потрібно худнути: розбираємо найпопулярніші дієти

Дієтологія – наука про фізіологічні та біохімічні основи харчування здорової людини й про її раціон при різних захворюваннях.

У міру розвитку дієтології як науки, народжувалися лікувальні дієти й столи, які стали важливою складовою терапевтичних та профілактичних протоколів. Але коли дієти почали самостійно поширюватись серед людей, вони втратили свій основний зміст. Адже для багатьох дієти насправді суперечать фізіологічним законам роботи організму.

Кето дієта

Під час кето дієти пропонується збільшити вживання жирів і повністю або частково виключити вуглеводи. Дозволяється середня кількість білка. Схуднення відбувається шляхом кетозу – стану, коли організм внаслідок вуглеводного голодування починає розщеплювати жир.

Під час переробки жирів у крові різко підвищується кількість кетонових тіл, які витупають джерелом енергії. Найвідомішим кетоном є ацетон. У людей, які дотримуються кето-дієти, з потом та з рота виділяється запах ацетону. Тому таким людям необхідно пити багато води, аби виводити ці речовини з організму. Адже малоймовірно, що високий рівень ацетону є корисним.

Ці дієта протипоказана діабетикам першого типу й гіпертонікам. Вона погано впливає на печінку (якій доводиться переробляти жир), нирки (виводить продукти розпаду) і жовчному міхурі (на його стінках утворюється дуже щільний наліт). Особливо згубна ця дієта для людей з високим індексом маси тіла. Адже зазвичай у них вже зношені печінка, підшлункова і нирки, тож додатковий удар жирною їжею вони можуть не перенести.

Також при цій дієті гинуть бактерії, які "відповідають" за вуглеводи. Але вуглеводи й цукор необхідні організму для вироблення енергії. І хоч глюкоза й справді не потрібна надходити в надлишку, вона теж важлива, адже відповідає за розумові здібності, настрій, пам'ять та увагу.

Кето дієта була розроблена для дітей з епілепсією. От для них вона справді корисна, оскільки знижує частоту нападів.



Кето дієта підходить далеко не всім / Фото Unsplash

Білкова дієта або дієта Дюка

Під час такої дієти підвищують споживання білка і виключають вуглеводи. Але такий раціон з часом теж призводить до кетозу, який ми описали вище.

Дієта Кіма Протасова

Хоч цей раціон досить збалансований і має багато поживних речовин, його основа – споживання сирих овочів і молочних продуктів низької жирності. Це особливо поганий спосіб схуднути для людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Низьке споживання вуглеводів не дозволяє запастися глікогеном і призводить до руйнування м'язів. І дієтологи вже втомилися повторювати, що жири необхідні для організму. Лише здорові та не в надмірних кількостях. Їх можна знайти в рибі, авокадо, горіхах та оливковій олії й в кисломолочних продуктах.

Дробове (роздільне) харчування і система по Шелтону

Ще у 1920-их роках натуропат Герберт Макголфін Шелтон запропонував роздільне харчування. При цій дієті не можна змішувати продукти, які перетравлюються в різних хімічних середовищах. До прикладу, білки з вуглеводами та білки з жирами. Але така система суперечить анатомії людини. Організм сам знає, як, де й коли потрібно перетравлювати їжу. За цей процес відповідає весь шлунково-кишковий тракт, а не лише шлунок, як помилково думає багато людей. Загалом ця дієта малоефективна і не має сенсу. Втрачаються хіба можливість отримати задоволення від їжі та настрій, що з часом так само може призвести до зриву та переїдання.

Дієта за групою крові

Ця дієта набула популярності в середині 90-х років, коли відомий натуропат Пітер Д'Адамо випустив книгу з певними рекомендаціями. Він стверджував, що при різних групах крові потрібне різне харчування. До прикладу, що представникам першої групи потрібно вживати багато м'яса, а представникам другої групи потрібно харчуватись рослинною їжею. Ця концепція популярна і сьогодні, але наукові її обґрунтування не представлені до нині. Така дієта не враховує особливості кожної людини – чітко поділити всіх на 4 дієтичних ряди неможливо. Хронічні захворювання серця, аутоімунні процеси, діабет, маса тіла. Це все повинне враховуватись при складанні меню.

Монодієта

Концепція заснована на споживанні одного продукту. Найпопулярніший різновид – "пелюстки". В один день споживаються тільки фрукти, в інший – овочі, в інші злаки, м'ясо і так далі. Але така схема харчування не покриває дефіцит поживних речовин, особливо вітамінів та мінералів. При такій дієті спостерігається гострий дисбаланс: занадто високе споживання клітковини знижує вітамінний статус, а надмірне вживання кисломолочних продуктів може викликати дисбіоз з усіма негативними наслідками.

Аюрведа, веганство, вегетаріанство, сироїдіння

З точки зору медицини, аюрведа, веганство та сироїдіння суперечать фізіології людини, адже при них організм не отримує достатню кількість поживних речовинах. Вегетаріанство ще досить притомний стиль харчування. Тим паче відмова від м’яса і справді знижує ризик серцево-судинних хвороб, діабету та ожиріння. Але ця дієта підходить лише тим людям, які не просто відмовились від м’яса, а ретельно слідкують за своїм станом здоров’я та постійно вживають рослинні продукти, багаті на білок та залізо. Іноді при такому раціоні необхідно оремо вживати певні компоненти, аби довести рівень деяких речовин до необхідного рівня.

Загалом будь-яка дієта, особливо якщо практикувати її довго і безконтрольно, змінює обмін речовин. Внаслідок цього понад 90% схудлих знову набирають вагу.

Одноманітний раціон – це стрес та шкода для організму. Тривале захоплення дієтами призводить до вимивання корисних нутрієнтів та виснаження запасів білка. Через це можуть виникнути слабкість м'язів, онкологія, передчасне старіння і проблеми зі шкірою.

Жодна дієта за користю та ефективністю не зрівняється зі здоровим і збалансованим харчуванням. І, якщо вам дійсно необхідний певний вид дієти, це може визначити лише фахівець.

Як схуднути без дієт

Харчування повинно бути повноцінним і збалансованим. Для того, аби схуднути – необхідно просто уникати червоного м’яса, продуктів з трансжирами, ультраперероблених продуктів та солодких напоїв й знизити споживання солі.

Натомість вживати більше овочів, фруктів, горіхів та риби (принаймні двічі на тиждень) та пити достатню кількість води. І при цьому всьому повинні обов’язково бути здоровий сон та фізична активність. Тоді організм отримуватиме усі необхідні поживні речовини, працюватиме, як належне і з часом тіло, душа та стан здоров’я повернуться у нормальний стан.



Корисне харчування може бути смачним / Фото Unsplash

Але все ж важливо розуміти, що це дуже узагальнено. Й бажано проконсультуватись з фахівцем, який персонально підбере для вас дієту з урахуванням вашого стану здоров’я. Потреби кожної людини в нутрієнтах такі ж унікальні, як відбитки пальців.

Але, на жаль, у сучасному світі люди часто поживають "пусті продукти". Різноманітні обробки та добавки "витісняють" поживні речовини. Тобто житель мегаполісу, який намагається харчуватись правильно, все одно може відчувати дефіцит певних нутрієнтів, що негативно впливає на швидкість метаболізму.

Так, деякі нутрієнти допомагають один одному засвоюватися і навпаки. Деякі помилково вважають, що можна сидіти на дієті й паралельно пити вітаміни для компенсації. Але це помилкова думка, адже чим менше корисних речовин отримує організм, тим гірше він засвоює вітаміни.

Це явище називається "прихованим голодом" – людина отримує норму калорій, а її меню не містить потрібної кількості вітамінів і мікроелементів. Біда в тому, що симптоми "прихованого холоду" досить довго не відчуваються.

Звідки ж взяти всі необхідні вітаміни й мінерали?

Як ми вже зауважили, звичайні вітаміни у таблетках не надто справляються з цією задачею. Впродовж еволюції організм людини звик отримувати необхідні компоненти саме з їжею.

Але вихід є. Спеціально для розв'язання цієї проблеми вчені створили мультинутрієнтні комплекси, які містять необхідні природні високомолекулярні компоненти для засвоєння вітамінів і мінералів. Зокрема: амінокислоти, пептиди, жирні кислоти, фосфоліпіди, вітаміни, мінерали, біофлавоноїди, антиоксиданти, поліфенольні сполуки та інші

Найкращим вибором серед мультинутрієних комплексів є Релайв-Баланс. Він доставляє клітинам необхідні біологічно активні речовини натурального походження у біодоступной формі внаслідок чого активізує роботу організм і допомагає їм запустити обмінні процеси.

Особливість Релайв Баланс в тому, що він містить 54 натуральних продукти рослинного та тваринного походження які містять більше ніж 600 біологічно активних речовин. Всі компоненти цього комплексу, немов справжні харчові продукти, перебувають в натуральних взаємозв'язках, діють синергійно та не шкодять організму.

Розробники визначали оптимальне та ефективне дозування цілих 7 років. Ефективність комплексу Релайв Баланс підтверджена науково-дослідними роботами провідних наукових медичних установ України. Результати досліджень були представлені на міжнародних конференціях у США, Канаді, Іспанії, Японії, Росії та в інших країнах.