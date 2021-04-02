Чому дієти можуть не діяти: вчені назвали простий фактор, який допоможе

Голодування діє як каталізатор для правильної роботи захисних мікроорганізмів в кишківнику. Тому, якщо людина хоче скинути вагу і нормалізувати артеріальний тиск, то слід почати саме з посту.

При підвищенні артеріального тиску, гіпертонії і надлишковій вазі лікарі радять почати з корекції харчових звичок і регулярних фізичних вправ. Експеримент німецьких вчених показав, якщо включно з дієтичним раціоном дотримуватися короткого періоду голодування, то можна посилити результат дієти.

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Як довели користь голодування вчені

Вчені спостерігали за 71 добровольцями з метаболічним синдромом і підвищеним артеріальним тиском.

Учасники першої групи впродовж 3 місяців дотримувалися DASH-дієти (спеціально розроблена для корекції метаболічних проблем).

Добровольці з другої групи додатково до цього протягом 5 днів до початку експерименту взагалі не вживали тверду їжу.

Спочатку вчені спостерігали зміни в імунних клітинах на тлі зміни раціону. Виявилося, що вроджена імунна система залишалася стабільною під час голодування, в той час, як адаптивна імунна система – відключалася. У цей період кількість прозапальних Т-клітин знижувався, а регуляторних – підвищувався.

Потім вчені стали вивчати зразки стільця учасників, щоб оцінити вплив голодування на мікробіоту кишківника. Відомо, що склад бактерій кишківника різко змінюється під час голодування і активно розмножуються ті, які допомагають знизити артеріальний тиск.

Результати експерименту

Спостереження показали, що індекс маси тіла, артеріальний тиск і потребу в ліках для зниження тиску були нижчими в довгостроковій перспективі серед учасників з короткочасним голодуванням впродовж 5 днів.

Зокрема, показники артеріального тиску залишалися низькими навіть протягом 3 місяців після голодування.

Деякі учасники приймали ліки від гіпертонії, томуВони змогли виключити вплив ліків на бактерії і виявили, що

Якщо дієта з високим вмістом клітковини і низьким вмістом жирів не дає результатів, можливо, проблема в тому, що в мікробіоти недостатньо бактерій, які перетворюють клітковину в протизапальні жирні кислоти,

– пояснила співавтор роботи Софія Дорслунд.

Голодування діє як каталізатор для цих бактерій, тому можна рекомендувати поєднувати дієту з голодуванням.