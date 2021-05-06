Чому дотримуватися дієти – небезпечно: інтерв'ю з дієтологом

6 травня у світі відзначають Міжнародний день без дієт, який у 1992 році заснувала директорка британської групи "Diet Breakers" Меррі Еванс Янг. У чому небезпека суворих дієт і на що слід звернути увагу – читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про Міжнародний день без дієт

Британка Меррі Еванс Янг, засновниця Міжнародного дня без дієт, зізнається, що раніше вона стала жертвою анорексії через знущання в школі. Жінці вдалося подолати цей небезпечний стан і перший День без дієт став датою, яку відзначали всього трохи більше десятка жінок. Згодом цю ініціативу підтримали у США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Індії, Ізраїлі, Данії, Швеції та Бразилії.

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З 1998 року Міжнародний день без дієт став проводитися спільно з International Size Acceptance Association і National Organisation for Women. Символом Міжнародного дня без дієт стала блакитна стрічка.

Дієти не завжди допомагають нам досягти бажаної втрати ваги

Журналістка 24 каналу поспілкувалася з дієтологом Юліаною Ергешовою, яка є членом асоціації дієтологів України, про те, чи слід самостійно шукати дієти в інтернеті, чому це погано і що робити для того, аби схуднути і зберегти здоров'я.

Багато людей мріють схуднути швидко і відразу, тому вирішують сісти на дієту. Які дієти схвалюють дієтологи і чому?

Найбільша проблема у тому, що всі мріють схуднути швидко і одразу. Однак люди набирають вагу завжди поступово, деколи навіть не помітно для себе, а схуднути вирішують в один момент і навіть не думають про наслідки для здоров'я.

Дієтолог Юліана Ергешова "Сідати на дієти – це погано, тому що це величезний стрес для організму. Особливо, якщо ваш організм не обстежений і невідомо, чи є супутні захворювання. Якщо людина самостійно починає вносити корективи у харчування, дуже часто це закінчується серйозними проблемами зі здоров'ям та невідкладними станами, які потребують госпіталізації"

Яких саме дієт ви рекомендуєте дотримуватись?

Слід звертатися до дієтологів-лікарів, а не людей, які, скажімо, пройшли лише курси, або схудли раніше і вважають, що можуть допомогти контролювати вагу іншим. Це неправильно як юридично, так і етично. Розумні лікарі-дієтологи не рекомендують і не схвалюють жодних дієт.



"Найбільша проблема у тому, що всі мріють схуднути швидко і одразу" / Фото: Getty Images

Я рекомендую дотримуватися всім загальних правил здорового харчування. Як лікар я надаю невелику корекцію, якщо це стосується схуднення і по індивідуальних параметрах. Зауважу, існують лікувальні дієти, які використовуються при різних захворюваннях. Їх я так само рекомендую, але це відбувається тільки під наглядом лікаря і після обстеження.

У загальному, кожній людині підійде здорове харчування. Також у світі визнана найкраща дієта, яка характеризує здорове харчування, – середземноморська дієта.

Чому суворі дієти небезпечні?

Суворі дієти небезпечні тим, що можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю. У кожної людини це може бути по-різному. Залежить це від обміну речовин людини, від наявності чи відсутності супутніх або хронічних захворювань, статі, віку та інших параметрів.

Однак будь-яка дієта, яка виключає з раціону кілька груп продуктів (скажімо, група молочних продуктів або складні вуглеводи, або білкові продукти) – це вже дефіцитна дієта! Вона може призвести, якщо не до критичних ситуацій, до дефіциту вітамінів і мікроелементів. А це впливає на роботу мікроорганізмів.

Здоровий індекс маси тіла – що це? Здоровий індекс маси тіла (ІМТ) – це співвідношення ваги до квадрата зросту, яке коливається від 18.5 до 24.9. Надмірна вага – ІМТ 25-29.5. Ожиріння, яке має три ступені, починається із ІМТ 30. Як вирахувати ІМТ:

Приклад: Вага = 68 кг, зріст = 165 см (1.65 м)

Розрахунок: 68 ÷ (1.65 у квадраті) = 24.98

Чи можуть відбуватися гормональні зміни на дієті?

Гормональні зміни на дієті відбуваються однозначно! Єдине, якщо гормональні зміни під контролем лікаря, ними можна керувати, а якщо це людина сама вирішує почати обмежувати себе у харчуванні – то звичайно ці зміни можуть вийти з-під контролю і закінчитися невдало.

До прикладу, у жінок під час суворих дієт зникають менструації. Це означає те, що у жінки припинився менструальний цикл. Відповідно, у неї не наступає овуляція і вона не може завагітніти. Дуже часто з такого стану вийти досить складно, тому це стосується не лише статевих гормонів. Можуть постраждати і щитоподібна залоза, і інсулярний апарат (підшлункова залоза).

Маніпуляції з харчуванням можуть вплинути на будь-які гормони, які є в організмі. Особливо, якщо людина є недосвіченою та некомпетентною у цьому.

Дієтолог Юліана Ергешова “Нормальна динаміка тіла щодо втрати ваги для жінок і чоловік – це для від 0,5 кг до 1 кг на тиждень, а не 10 кг і більше.”

Чому перерви від дієти допомагають у схудненні?

Загалом я не прихильник схуднення через дієти, а рекомендую схуднення через здорове повноцінне харчування у поєднанні з помірною фізичною активністю.



"Перерви у дієті допомагають схудненню" / Фото: Getty Images

Однак перерви у дієті допомагають схудненню справді. Якщо людина, до прикладу, довго сидить на дієті з різким дефіцитом калорій, організм сповільнює свій обмін речовин спеціально, щоб вижити. Згодом може наступити ефект "вагового плато" – коли людина перестала їсти, але вага не змінюється зовсім. Це наслідок неграмотного підбору харчування та дієти.

В таких випадках перерви у дієтах можуть назад відновити достатній рівень обміну речовин і потім знову можна знижувати вагу. Але, в цілому, такі "гойдалки" – коливання між суворою дієтою і об'їданням приводять до порушень у роботі організму.