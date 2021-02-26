Докучливі мелодії, які застрягли в голові, називають "вушними хробаками". Зазвичай це короткі, зациклені фрагменти якоїсь пісеньки. Вони докучають 98% людей. Хоча дві третини з них не вважають "вушних черв'яків" проблемою.

Деякі пісні легше запам'ятовуються, ніж інші, і тому сильніше залипають в голові, особливо рекламні джингли. Вчені вважають, що зазвичай мотив у них швидший і простіший, а ще між нотами є специфічні інтервали, які виділяють їх серед інших.

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Чому пісні засідають в голові

"Вушні хробаки" впливають на ділянки мозку, які відповідають за сприйняття, емоції, пам'ять і спонтанне мислення. Зазвичай вони пожвавлюються, коли ви чуєте пісню, хоча можуть підкрастися в той момент, коли ви просто відчуваєте себе добре, мрієте або ностальгуєте. Вони можуть з'явитися, коли голова занадто перенапружена, і тоді простенький мотив буде способом розслабити мізки.

А ще вчені вважають, що "вушні черви" можуть виникати в результаті ефекту Зейгарник. Його сенс у тому, що людина краще запам'ятовує перервані дії, а не завершені. Тобто, якщо ми почуємо шматок пісні, він у нас в голові й засяде.

У кого найчастіше мелодії засідають в голові

Люди з музичною освітою можуть частіше чути "вушних черв'яків". Опитування показують, що противні шматки пісень часто переслідують тривожних і сором'язливих людей, людей з шизотипією (дивакуватою поведінкою) або обсесивно-компульсивним розладом (це коли людину переслідують нав'язливі думки та він намагається позбутися від викликаної ними тривоги за допомогою настільки ж нав'язливих і утомливих дій) .

Як позбутися нав'язливої мелодії

Якщо потрібно терміново зупинити "хробака", не намагайтеся насильно перестати про нього думати. Ваші рішучі спроби сказати "ні" приведуть до прямо протилежного ефекту – опір пісні змусить ваш мозок програвати її знову і знову.

Деякі люди намагаються відволіктися прослуховуванням інших пісень. В одному дослідженні лікувальними мелодіями визнали гімн Великобританії та Karma Chameleon групи Culture Club. Менш очевидні ліки проти "вушних черв'яків" – жувальна гумка. Вона заважає чути пісню в голові.

Отже, "вушні черви" залазять в голову майже до всіх людей, в більшості випадків вони не є небезпечними й навіть можуть допомогти зняти стрес. Але коли вони турбують понад добу, це може вказувати на щось більш серйозне. Тоді варто звернутися до лікаря.