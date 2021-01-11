Після масових обурень в соцмережах епідеміологиня з ВООЗ пояснила українцям, чому купувати шкарпетки та батарейки небезпечніше, ніж продукти. Також вона прокоментувала, чим загрожує недотримання локдауну.

Епідеміологиня Наталія Виноград розповіла, що при виборі одягу чи побутової хімії покупець проводить більше часу в супермаркеті, ніж при покупці продуктових товарів, тому ризик заразитись зростає. Про це представниця ВООЗ розказала в ефірі 24 каналу.

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"Людина, що зайшла в магазин, взяла буханку хліба й вийшла – не має реалізованого ризику зараження. Якщо покупець ходить поміж полицями й обирає товар – ризик зростає. При COVID-19 є закон формування біологічного аерозолю", – зазначила епідеміологиня.

Як пояснила Виноград, через це виникає ризик інфікуватись не лише під час розмови чи іншої прямої комунікації, а й через кон'юнктиву очей. Перебуваючи в супермаркеті, де був інфікований клієнт декількома годинами раніше, є такий ж ризик заразитись, адже клієнт залишає після себе біологічний аерозоль, який опускається до зони дихання згодом.

Чому перукарні МОЗ вважає безпечними

"Ми не можемо створити адекватного обміну повітря у великих супермаркетах. Однак, якщо говорити про перукарні – ми зможемо організувати протяг, тобто 14-кратний обмін повітря, як зараз це роблять у дитячих садочках", – пояснила Виноград.

Для безпечного перебування в закритих приміщеннях необхідні не лише маска та дистанція, а й варто розбити біологічний аерозоль. Епідеміологиня розповіла, що ці ризики врахували, коли вирішували, яким закладам працювати можна й в локдаун.

Наталія Виноград, епідеміологиня МОЗ розставило пріоритети: це направду треба для життєдіяльності людей чи без цього два тижні обійдемось?

Також преставниця ВООЗ розповіла, що міністерство намагається максимально скоротити потребу українців у громадському транспорті в період локдауну.

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Що чекати українцям далі

Як запевнила Наталія Виноград, сьогоднішні обмеження на певні групи товарів й види діяльності можуть врятувати людські життя. Також наголосила, що якщо не скористатись цими обмеженнями зараз, кількість інфікувань може різко зрости.

"Ми будемо змушені ввести справжній карантин. Зараз ми маємо лише посилені протиепідемічні заходи", – зазначила епідеміологиня.



Які обмеження локдауну 8 – 24 січня / Інфографіка 24 каналу