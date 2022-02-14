Команда вчених з Інституту Фернандеса Фігейри в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), Університету Коменського в Братиславі (Словаччина), Університетської клініки Левена (Бельгія), Лінчепінгського університету (Швеція) та вишів деяких інших країн проаналізували 64 випадки мертвонародження та чотири випадки смерті новонароджених дітей у 12 країнах – у всіх плацента була інфікована SARS-CoV-2.

До теми Вагітність після 30: які існують ризики і як підготуватися до зачаття та пологів

У всіх випадках матері (у віці від 24 до 40 років) не були вакциновані й інфікувалися коронавірусом, будучи вагітними.

Плаценти передали на патологоанатомічне дослідження, їх зважили, ретельно досліджували та на місці взяли кілька репрезентативних зрізів плацентарної паренхіми. За допомогою ПЛР-тесту тканин, імуногістохімії антигенів SARS-CoV-2 та інших методів у тканинах діагностували коронавірусну інфекцію.

Результати дослідження

Нормальна плацента має здоровий червонуватий відтінок та губчасту структуру. Натомість зразки, які вивчили автори роботи, були твердими та з темними плямами мертвої тканини. За словами вчених, такої великої руйнації цього органу вони ще не зустрічали.

Усі ознаки свідчили про плацентит – запалення плаценти, яке розвивається через неінфекційні та інфекційні фактори. Його діагностували у 65 із 68 (97%) зразків, у середньому було уражено 77,7% тканин. Ще у двох випадках, пов'язаних з передчасними пологами, були ознаки хронічного гистиоцитарного інтервілюзиту. Окрім цього, у всіх 68 зразках спостерігали підвищене відкладення фібрину та некроз ворсинчастого трофобласту.

Підвищене периворсинчасте відкладення фібрину – незвичайна аномалія. Фібрин/фібриноїд перешкоджає нормальній перфузії та обміну газів та поживних речовин, захоплює ворсини хоріону – частину плаценти, що розвивається, призводить до ішемії та некрозу ворсинок, викликаючи плацентарну недостатність.

Задовго до пандемії Covid-19 масштабне периворсинчасте відкладення фібрину визнали причиною перинатальної захворюваності та смертності через гіпоксичне ушкодження плода, яке включало мимовільний аборт, затримку внутрішньоутробного розвитку, передчасні пологи, мертвонародження, неонатальну смертність, неврологічні захворювання у немовлят, що вижили, і значний ризик рецидиву,

– йдеться в дослідженні.

Деякі зразки мали множинні міжворсинчасті тромби (у 25 із 68 випадків) та хронічний вілліт і пошкодження плаценти (22 із 68 зразків).

Результати розтину ембріонів

Провівши розтин деяких мертвонароджених, у 63% випадках науковці не знайшли істотних аномалій плода (за винятком внутрішньоутробної гіпоксії та асфіксії).

Вірус SARS-CoV-2 був присутній у мазках з носогорла 16 із 28 вивчених ембріонів. У чотирьох мертвонароджених, підданих процедурі розтину, вірус виявили у внутрішніх органах.

Автори роботи вважають, що коронавірус досяг плаценти через кровотік, прикріплюючись до сприйнятливих клітин та викликаючи відкладення білка та незвичайну форму запалення, яка блокувала кровообіг та надходження кисню. Це призвело до загибелі тканини плаценти та задухи плоду.

Найчастіше ембріон гинув на 30-му тижні вагітності. Вчені додали, що найвищий ризик мертвонародження, зокрема у хворих на коронавірус жінок, можуть спричинити високий кров'яний тиск, деякі хронічні захворювання та аномалії плоду.