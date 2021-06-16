Вчені з Університету медицини і медичних наук RCSI визначили, як і чому у деяких людей, хворих на коронавірус, стається небезпечний тромбоз. Дослідження опублікували в журналі Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Актуально Як пандемія змінила світ – 5 речей, які залишаться з нами назавжди

ADAMTS13 – ключ розгадки

Вчені проаналізували зразки крові, взяті у пацієнтів з коронавірусом, які лежали у відділенні інтенсивної терапії та виявили, що між молекулою, яка спричиняє згортання і білком-регулятором ADAMTS13, серйозно порушений баланс саме у пацієнтів з важкою формою COVID-19.

У порівнянні з контрольними групами в крові пацієнтів з COVID-19 були вищі рівні молекул VWF, які сприяють згортанню, і низькі рівні ADAMTS13, що перешкоджають згортанню крові.

Крім того, дослідники визначили інші зміни в білках, які викликали зниження ADAMTS13.

Наша робота допомагає зрозуміти механізми, які спричиняють тромби у пацієнтів з COVID-19, що має вирішальне значення для розробки більш ефективних методів лікування,

– зазначили автори дослідження.

Втім, зауважили, що їм потрібні додаткові дослідження, щоб з’ясувати, який метод лікування цієї проблеми буде ефективним.

Не можете обрати зручний антисептик? Спробуйте серветки Smile Sterill Bio. Вони внесені до Державного реєстру дезінфікуючих засобів та ефективно знищують мікроби і віруси.