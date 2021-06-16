Чому у хворих на COVID-19 утворюються тромби: вчені знайшли причину

У 39 людей з мільйона інфікованих COVID-19 утворюються небезпечні для життя тромби – згустки в крові є частою причиною смерті пацієнтів.

Вчені з Університету медицини і медичних наук RCSI визначили, як і чому у деяких людей, хворих на коронавірус, стається небезпечний тромбоз. Дослідження опублікували в журналі Journal of Thrombosis and Haemostasis.

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ADAMTS13 – ключ розгадки

Вчені проаналізували зразки крові, взяті у пацієнтів з коронавірусом, які лежали у відділенні інтенсивної терапії та виявили, що між молекулою, яка спричиняє згортання і білком-регулятором ADAMTS13, серйозно порушений баланс саме у пацієнтів з важкою формою COVID-19.

У порівнянні з контрольними групами в крові пацієнтів з COVID-19 були вищі рівні молекул VWF, які сприяють згортанню, і низькі рівні ADAMTS13, що перешкоджають згортанню крові.

Крім того, дослідники визначили інші зміни в білках, які викликали зниження ADAMTS13.

Наша робота допомагає зрозуміти механізми, які спричиняють тромби у пацієнтів з COVID-19, що має вирішальне значення для розробки більш ефективних методів лікування,

– зазначили автори дослідження.

Втім, зауважили, що їм потрібні додаткові дослідження, щоб з’ясувати, який метод лікування цієї проблеми буде ефективним.