Чому інколи болить не там, де нам відчувається та чим це небезпечно

Відображений біль – це коли болить у місці, де причин для цього немає. Проблема може бути в іншому органі – це вісцеральний відображений біль. А якщо болять глибокі тканини тіла, наприклад, м'язи та суглоби, — соматичний.

Чому виникає відображений біль

Вчені поки що не впевнені в точному механізмі проявів відображеного болю, але припускають, що так відбувається з кількох причин.

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Причини відображеного болю

через зв'язок нервових шляхів від різних частин організму лише на рівні спинного мозку та таламуса — у результаті мозок помилково сприймає біль від внутрішніх органів як сигнал від спини чи живота;

через тривалий приплив больових імпульсів до нейронів спинного і головного мозку вони перезбуджуються і здається, що болить за межами частин тіла, де розташована причина болю.

Приклада відображеного болю

При серцевому нападі біль з'являється в лівій руці, нижній щелепі, зубах, а також може турбувати верхня третина спини. Через це людина не завжди одразу розуміє, що біль небезпечний.

Проблеми з яєчником можуть віддавати болем у спині. Через це важко розібратися в причинах і іноді доводиться обстежуватися у терапевта, невролога і гінеколога.

Біль від шлунка, дванадцятипалої кишки та підшлункової залози може відбиватися у спині нижче лопаток.

Біль від печінки відбивається у правому плечі та області над ключицею або може давати симптом міжреберної невралгії – коли болить вздовж нижніх міжреберних проміжків.

Головний біль, пов'язаний з впливом холоду, теж відносять до відображеного болю. Через передачу імпульсів від глотки по нервових шляхах при проковтуванні морозива або крижаних напоїв біль відчувають за очима та потилиці.

При проблемам зі скронево-нижньощелепним суглобом здається, що болить зуб або обличчя.

Тому, коли лікар спрямовує на обстеження органів через біль у спині – краще виконати призначення, адже іноді переконатися, що джерело болю безпечне, можна лише шляхом виключення інших причин.