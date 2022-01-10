Чому іноді корисно займатись самообманом: пояснюємо на прикладі пандемії

Люди часто мають спотворене сприйняття – щодо себе, інших чи певних ситуацій. А обманювати себе – це нормально і навіть може бути корисно в короткостроковій перспективі.

Це зовсім не зашкодить, якщо цим не зловживати. Дослідники з Німеччини та Бельгії вирішили наочно розповісти, як це працює.

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Вони проаналізували стратегії та цілі самообману. Загалом, дійшли висновку, що у короткостроковій перспективі лише 1 з 4 стратегій самообману цілком виправдана та допомагає зберігати мотивацію у важких життєвих ситуаціях.

Однак у середньостроковій та довгостроковій перспективах самообман стає вкрай небезпечним.

Як це працює під час пандемії COVID-19

Найяскравішим прикладом цього твердження є ситуація із вакцинацією проти COVID-19. На ранніх стадіях пандемії – коли було дуже мало перевірених даних – люди скептично ставилися до того, чи вакцинація безпечна і чи однаково викличе несподівані побічні ефекти. Це побоювання цілком зрозуміле.

Тож люди могли натомість посилити індивідуальні заходи захисту – рідше виходити з дому, суворо дотримуватися маскового режиму.

Самообман міг також допомогти уникнути панічних атак,

– прокоментував співавтор роботи Альберт Ньюен.

Вже поступово ставало ясно, що побічні ефекти від вакцин – обмежені та користь перевищує ризики. Тим часом, якщо людина продовжувала займатися самообманом та відмовлялась від щеплення, це могло значно нашкодити її здоров'ю та довколишнім.

"Так, самообман може зберегти мотивацію до дії у звичайний час, але небезпечний у кризові часи, які вимагають нових рішень", – сказав Ньюен.

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Золота середина

Самообман також тягне за собою спотворені оцінки ризику. Якщо спершу це може бути навіть корисним, то вже за якийсь час варто взяти себе у руки та поглянути на ситуацію тверезо, радять автори.