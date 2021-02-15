Створювали за класичною технологією: чому китайська вакцина значно дорожча за інші

Джерело:24 канал
Китайську вакцину Sinovac від COVID-19, яку мали поставити в Україну, створюють способом, який суттєво відрізняється від інших. Зокрема, препарат розробляють за класичною технологією.
Голова комісії з біобезпеки РНБО України Сергій Комісаренко в програмі "Між іншим" розповів, що вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneka створюють за сучасними технологіями. Зокрема, це допомагає розробляти ці препарати значно швидше, тому їхні клінічні випробування й закінчилися раніше.
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Комісаренко зазначив, що натомість китайську вакцину створюють за класичною технологією, яка є значно дорожчою. На його думку, через це вартість препарату й може бути більшою.
Як зауважив глава комісії з біобезпеки РНБО, наразі з коронавірусом відбуваються суттєвіші мутації, ніж ті, на які розраховували. Він припустив, що це може бути проблемою.
Вакцина, створена за класичною технологією, може не працювати з мутованим вірусом, але це треба перевірити,
– наголосив академік.
Комісаренко розповів, що вакцина Sinovac, поки проходить 3 фазу клінічних випробувань. Він припустив, що наразі ще очікують на її завершення та реєстрацію препарату. Академік заявив, що лише після цього Україна зможе отримати вакцину.
"Думаю, що її не поставили в Україні лише тому, що вона, можливо, ще не має дозволу на це", – зазначив глава комісії з біобезпеки РНБО.
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Комісаренко також розповів, що для проведення якісної вакцинації в Україні потрібно використовувати виключно ефективні препарати, які є у світі. Академік також додав, що це потрібно робити якомога швидше.
5 етапів вакцинації проти COVID-19 / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу