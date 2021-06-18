Виявляється, комарі обирають "жертву" за невидимим хімічним складом повітря навколо неї. Зокрема комахи покладаються на вуглекислий газ.

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Коли людина видихає, вуглекислий газ з легенів не відразу змішується з повітрям, а простягається шлейфом, за якими комарі пильно відстежують свою здобич.

Комарі починають орієнтуватися на вуглекислий газ і летіти проти вітру, оскільки вони відчувають вищі концентрації CO2, ніж є зазвичай в повітрі,

– розповів ентомолог з Університету Вагенінген в Нідерландах Йооп ван Лун.

Комарі можуть відчути вуглекислий газ на відстані до 50 метрів. А коли наближаються до групи людей приблизно на 1 метр, тоді починають перебирати. Під час вибору комарі керуються багатьма чинниками. До прикладу: температура шкіри, наявність водяної пари, що випаровується через шкіру й навіть колір.

Але вчені вважають, що найважливішими чинниками вибору є хімічні сполуки, вироблені колоніями мікробів, що живуть на нашій шкірі.

Бактерії перетворюють виділення наших потових залоз в леткі сполуки, які через повітря потрапляють в нюхову систему комарів,

– розповів ван Лун.

Ці хімічні букети досить складні. Вони мають понад 300 різних сполук і варіюються від людини до людини залежно від генетичної мінливості й навколишнього середовища.

Якщо ви порівняєте батька і доньку, які проживають в одному будинку, у них можуть бути відмінності в співвідношенні хімічних речовин, вироблених мікробами,

– пояснив доцент Університету Вашингтону Джефф Ріффелл.

Саме тому, на думку вчених, деяких людей комарі кусають значно частіше. До прикладу, у чоловіків з великою різноманітністю шкірних мікробів комарі кусають менше, ніж чоловіків з меншою різноманітністю. Але важливо розуміти, що склад мікробних колоній з часом може змінюватися, а особливо якщо людина захворіє.

І хоч контролювати склад мікробіому на шкірі самостійно майже нереально, вчені дали декілька порад. як зменшити потенційну кількість комариних укусів.

Що полюбляють комарі:

Комарів притягує чорний колір,

Також цим комахам подобаються люди, які витрачають багато енергії. Підвищене виділення вуглекислого газу привертає увагу комарів;

Люди з високим рівнем метаболізму теж приваблюють більше комарів.

Ось чому бігуни або люди, які тренуються, привертають увагу багатьох комарів, а люди, які лежать на задньому дворі, для них менш цікаві,

– розповів професор медичної ентомології Університету Флориди Джонатан Дей,

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