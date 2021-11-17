Нове дослідження

У дослідженні фахівців з кількох наукових університетів Бразилії проаналізували дані 109 чоловіків та жінок, госпіталізованих з помірним перебігом COVID-19, середній їхній вік склав 51 рік. Більша частина з них (62%) страждали на ожиріння, іншими супутніми захворюваннями була гіпертонія (47%) і діабет (17%).

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Функцію ендотелію лікарі досліджували методом потоко-опосередкованої дилатації (FMD), що передбачає навантажувальний тест судини за допомогою спеціальної манжети. Крім того, фахівці оцінили здоров'я м'язів та проаналізували рівень гемоглобіну, креатиніну, тромбоцитів та маркерів запалення у зразках крові пацієнтів.

Чому люди з ожирінням гірше переносять коронавірус

В результаті у всіх пацієнтів з ожирінням виявилася дисфункція ендотелію, при якому знижується здатність до розширення та звуження судин. Цей стан значно збільшує ризик інфаркту, інсульту та тромбоутворення.

Автори дослідження також виявили, що високий індекс маси тіла та підвищений рівень креатиніну – маркера фільтраційної функції нирок – корелює зі зниженням функції ендотелію. За оцінками вчених, ризик розвитку серцево-судинних ускладнень в таких пацієнтів з COVID-19 підвищений на 17% у порівнянні з людьми з нормальною вагою.

Що відомо про ендотеліальні клітини Вони вистилають внутрішню поверхню кровоносних судин та виконують безліч функцій, у тому числі розширення та звуження судин та контроль артеріального тиску. Вони також є важливим компонентом гематоенцефалічного бар'єра, який захищає мозок від потрапляння чужорідних та токсичних молекул.

Зверніть увагу! Раніше дослідження показало, що в Україні з ожирінням живе кожен четвертий, а 59% – мають зайву вагу. Згідно із дослідженням STEPS, в Україні у 2019 році лише дві п’ятих (39,6%) населення мали нормальну вагу.