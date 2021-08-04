Деталі дослідження

Команда дослідників з Університету штату Айова представила докладні дані про фермент, завдяки якому SARS-CoV-2 ухиляється від дії більшості нуклеотидних противірусних засобів.

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Виявилося, що фермент ExoN видаляє нуклеотидні противірусні з'єднання з РНК коронавірусу, що робить їх неефективними.

Цікаво, що фермент ExoN присутній тільки в коронавірусі і декількох інших близькоспоріднених родинах. Подальші дослідження дозволили визначити детальну структуру ExoN.

Перспектива відкриття

Такі результати є важливими, оскільки розуміння структури ExoN допоможе знайти специфічні молекули, що порушують його роботу. Коротко кажучи, це позбавить SARS-CoV-2 захисних функцій.

Розуміння будови ферменту дозволить удосконалити вже наявні противірусні препарати, зокрема ремдесивір, щоб в найкоротші терміни підвищити ефективність лікування COVID-19.

Крім того, це відкриває шлях до розробки нових препаратів, які будуть націлені на ExoN.