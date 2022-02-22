Дослідження провели на базі університетської лікарні Каролінська в Стокгольмі.

Увага Вакцинація від грипу: чому це важливо під час пандемії COVID-19

Що відомо про ушкодження судин при коронавірусі

Пацієнти, яких госпіталізували з важкою формою COVID-19, часто мають поліорганну недостатність, зокрема, серцево-судинні ураження.

Вірус "атакує" еритроцити, порушує функції ендотелію (тканини, що вистилає стінки судин). Навіть після одужання, ця патологія зберігається. Це може спричинити утворення тромбів, ураження органів та інших ускладнень.

Нові висновки вчених

Дослідники проаналізували зразки крові 17 пацієнтів з COVID-19 середньої тяжкості та 27 здорових людей. Результати підтвердили стійку ендотеліальну дисфункцію у людей, які перенесли хворобу.

Довідка! Ендотелій – це шар епітелію, який вистилає внутрішню стінку усіх судин. Він відповідає за те, щоб кров не згорталась, не утворювалися тромби, а судини функціонували, як слід.

У людей, які мають ендотеліальну дисфункцію, підвищується згортання крові та утворюються мікротромби, що сповільняє циркуляцію крові в організмі.

Роль еритроцитів

Загалом, еритроцити мають резерв антиоксидантів, які допомагають протистояти окислювальному впливу. Однак, під час хвороби ці клітини крові навпаки беруть участь у реакції окислювання. Тоді в кров поступає більше токсинів, як наслідок, посилюється запальний процес в організмі.

Наразі вчені побачили, що після одужання, еритроцити виділяють менше корисних молекул окисника і більше шкідливих молекул, що власне і викликає запалення. Крім того, у пацієнтів спостерігають підвищений рівень ферменту аргінази – ці молекули пошкоджують оболонку кровоносних судин.

Радимо прочитати Коли антитіла після вакцинації найефективніші проти коронавірусу

Ще один удар

Уражені еритроцити викликають порушення механізму, який відповідає за звуження та розширення судин через процес окиснення. Тому судини не можуть належним чином функціонувати, перебувають у постійному напруженні.

Вчені вважають, що важким пацієнтам потрібне лікування, яке відновлюватиме нормальний рівень ферментів та обмежуватиме вироблення шкідливих молекул.