Чому коронавірус "вбиває" легені: механізм, який провокує смерть від COVID-19

Вчені з США сформували детальну картину того, як коронавірусна інфекція вражає легені. Зокрема, вони змогли розкрити механізм, який провокує летальну форму COVID-19, і пояснити причину виникнення довготривалих ускладнень. Дослідження доводить, що коронавірусна недуга відрізняється від інших інфекційних захворювань.

В чому унікальність дослідження

Фахівці з Колумбійського університету провели пряме обстеження тканин легенів, а не мокротиння чи бронхіальних виділень. Дослідження проводили за допомогою одноклітинного молекулярного аналізу, здатного ідентифікувати кожну клітину в зразку і записати її активність. Таким чином, вони склали атлас легенів, уражених коронавірусом.

До теми З'ясували, як виникають найнебезпечніші штами коронавірусу

Щоб зрозуміти, чим COVID-19 відрізняється від інших форм інфекційних пневмоній, ми повинні були поглянути на тисячі клітин, одна за одною,

– зазначили дослідники.

Вчені вивчили зразки легень 19 людей, які померли від ускладнень COVID-19 і порівняли їх з тканинами людей, що померли з інших причин, а також з легенями хворих іншими респіраторними захворюваннями.

Що зрозуміли вчені

Виявилося, що

Відзначили експансію і безконтрольну активацію макрофагів, які повністю втрачають контроль над ситуацією і дозволяють поширюватись запаленню в організмі. Це призводить до порочного циклу, коли все нові імунні клітини викликають все більше запалення і завдають шкоди тканинам легенів.

У випадку звичайної інфекції вірус вражає клітини легенів, імунна система вбиває патоген і легені відновлюються. А ось у випадку SARS-CoV-2 руйнуються не тільки альвеолярні епітеліальні клітини, що важливі для газообміну, а й знижується здатність регенерації клітин легенів. Активну роль в цьому процесі відіграє інтерлейкін 1, бета.

Небезпека патологічних фібробластів

Також вчені виявили велику кількість патологічних фібробластів, що створюють рубці в легенях. В результаті фіброзу в легенях залишається менше місця для клітин, які залучені в газообмін.

Ймовірно, відкриття вчених, зокрема, детальний аналіз допоможе знайти ліки проти коронавірусу.