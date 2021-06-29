Чому краще обмежити споживання картоплі: знайшли нові вагомі причини
Джерело:JAHA
Любіть картоплю у різних стравах? Саме час відмовитися від цієї звички, адже вона може принести не тільки зайві кілограми, але і підвищити ймовірність розвитку небезпечних захворювань.
Як відбувалося дослідження
Вчені проаналізували результати національного дослідження здоров'я і харчування США, яке проводилося з 2003 по 2014 роки за участю 21,5 тисячі американців. На момент початку наглядового періоду всім учасникам було 30 років, розподіл за статтю був практично однаковим.
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Автори дослідження зосередилися на оцінці зв'язку смертей в цій групі від серцево-судинних і онкологічних захворювань та інших причин з їхніми харчовими звичками, про яких добровольці повідомляли в опитуваннях.
Вчені розподілили ранкове приймання їжі учасників на три групи: фруктовий та овочевий сніданок – з великою кількістю продуктів з вмістом крохмалю – і так званий західний сніданок, який зазвичай включає яєчню з беконом або шинкою, пластівці, тости або випічку. В якості контрольної групи були використані дані тих добровольців, які дотримувалися будь-якої іншої дієти.
Зв'язок сніданків з харчовими звичками
Аналіз даних показав, що любителі ситних західних сніданків більше за інших учасників споживали продукти з рафінованого зерна, твердих жирів і цукру. Водночас у шанувальників продуктів з високим вмістом крохмалю очікувано виявився високий рівень споживання продуктів з білої картоплі.
Які продукти збільшують ризик передчасної смерті
- Найвищий ризик смертності від серцево-судинних захворювань виявився у прихильників "картопляної" дієти: на 44 – 52%. Імовірність ранньої смерті від всіх причин в цій групі була підвищена на 50 – 52%.
- У тих, хто вранці з'їдав західний сніданок, ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань була підвищена на 44%.
- А ось у тих, хто їсть багато фруктів і овочів, цей ризик був знижений на 23%, а загальна смертність – на 31% менше в порівнянні з іншими добровольцями.
- Автори дослідження також з'ясували, що споживання овочів на вечерю пов'язане зі зниженням ризику розвитку онкозахворювань, в той час, як під час обіду ці продукти не надають такого позитивного ефекту.