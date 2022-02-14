Все тому, що кофеїн призводить до зневоднення і, як наслідок, до підвищення згортання крові. Тож медики розповіли, чим можна замінити цей напій.
Увага Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини
Чому не радять вживати кофеїн після Омікрону
Річ у тім, що COVID-19 знижує рівень АТФ – аденозинтрифосфорної кислоти, яка відіграє важливу роль в обміні енергії та речовин в організмі.
Він також знижує у крові рівень калію, що негативно впливає на роботу серця і серцево-судинної системи,
– мовиться у повідомленні.
Чим можна замінити
Оскільки один із постковідних симптомів Омікрону – сонливість та зниження працездатності, то фахівці радять замінити каву неміцним зеленим або білим чаєм.
Також медики наголосили на тому, що важливо вакцинуватись, аби знизити ризик зараження коронавірусом.
Коротко про Омікрон
- Загалом ВА.2 уже зафіксували у 67 країнах і 42 штатах США.
- Учені виявили, що COVID-штам Омікрон заразніший, ніж інші варіанти, однак він спричиняє менше госпіталізацій і рідше призводить до ускладнень.
-
Нові дослідження показали, що заражені штамом Омікрон на 40% рідше потрапляють до лікарень та на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі на штам Дельту.
Симптоми вихідного штаму Омікрон / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Хто частіше заражається штамом Омікрон – відео