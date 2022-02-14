Чому лікарі не радять пити каву тим, хто перехворів на Омікрон

Лікарі не радять вживати кофеїн тим, хто перехворів на Омікрон. На це є причина.

Все тому, що кофеїн призводить до зневоднення і, як наслідок, до підвищення згортання крові. Тож медики розповіли, чим можна замінити цей напій.

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Чому не радять вживати кофеїн після Омікрону

Річ у тім, що COVID-19 знижує рівень АТФ – аденозинтрифосфорної кислоти, яка відіграє важливу роль в обміні енергії та речовин в організмі.

Він також знижує у крові рівень калію, що негативно впливає на роботу серця і серцево-судинної системи,

– мовиться у повідомленні.

Чим можна замінити

Оскільки один із постковідних симптомів Омікрону – сонливість та зниження працездатності, то фахівці радять замінити каву неміцним зеленим або білим чаєм.

Також медики наголосили на тому, що важливо вакцинуватись, аби знизити ризик зараження коронавірусом.

Коротко про Омікрон

Загалом ВА.2 уже зафіксували у 67 країнах і 42 штатах США.

Учені виявили, що COVID-штам Омікрон заразніший, ніж інші варіанти, однак він спричиняє менше госпіталізацій і рідше призводить до ускладнень.

Нові дослідження показали, що заражені штамом Омікрон на 40% рідше потрапляють до лікарень та на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі на штам Дельту.

Станом на 8 лютого в Україні підтвердили 830 випадків інфікування штамом Омікрон. Мовиться про його "оригінальний підвид" ВА.1.1.529.

Симптоми вихідного штаму Омікрон / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Хто частіше заражається штамом Омікрон – відео