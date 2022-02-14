Чому лікарі не радять пити каву тим, хто перехворів на Омікрон
Джерело:Коронавірус інфо
Лікарі не радять вживати кофеїн тим, хто перехворів на Омікрон. На це є причина.
Все тому, що кофеїн призводить до зневоднення і, як наслідок, до підвищення згортання крові. Тож медики розповіли, чим можна замінити цей напій.
Увага Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини
Чому не радять вживати кофеїн після Омікрону
Річ у тім, що COVID-19 знижує рівень АТФ – аденозинтрифосфорної кислоти, яка відіграє важливу роль в обміні енергії та речовин в організмі.
Він також знижує у крові рівень калію, що негативно впливає на роботу серця і серцево-судинної системи,
– мовиться у повідомленні.
Чим можна замінити
Оскільки один із постковідних симптомів Омікрону – сонливість та зниження працездатності, то фахівці радять замінити каву неміцним зеленим або білим чаєм.
Також медики наголосили на тому, що важливо вакцинуватись, аби знизити ризик зараження коронавірусом.До слова. Станом на 8 лютого в Україні підтвердили 830 випадків інфікування штамом Омікрон. Мовиться про його "оригінальний підвид" ВА.1.1.529.
Коротко про Омікрон
- Загалом ВА.2 уже зафіксували у 67 країнах і 42 штатах США.
- Учені виявили, що COVID-штам Омікрон заразніший, ніж інші варіанти, однак він спричиняє менше госпіталізацій і рідше призводить до ускладнень.
- Нові дослідження показали, що заражені штамом Омікрон на 40% рідше потрапляють до лікарень та на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі на штам Дельту.
Хто частіше заражається штамом Омікрон – відео