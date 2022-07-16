Чому деякі ліки так дорого коштують

На ціну ліків впливає дуже багато факторів, найголовніші з них: вартість розробки, попит, наявність дженериків та альтернатив.

Ми вже описали найдорожчі ліки у світі, які можуть коштувати по кілька мільйонів доларів. Тепер спробуємо пояснити чому вони можуть так дорого коштувати.

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Вартість розробки ліків

Це основний чинник, який впливає на ціноутворення медичних препаратів. Дослідження показують, що розробка одного препарату в середньому коштує близько 1 мільярда доларів.

У цю вартість не завжди входить відкриття та розробка ліків, коли вчені вивчають процес хвороби та підбирають сполуки, які можна використовувати як лікування. Цей етап може тривати від 3 до 20 років, а витрати іноді сягають десятків мільярдів доларів.

Серед етапів розробки, які зазвичай включені до загальних витрат:

доклінічні дослідження;

клінічні дослідження, що складаються із чотирьох фаз;

перевірка та виведення ліків на ринок;

постмаркетингові дослідження – контроль за безпекою, коли ліки стали доступними для населення.

Ще у вартість входять невдалі випробування чи перевірка ліків, які так і не надійдуть у продаж.

В різних країн однакові ліки мають різну ціну

Так, деякі країни, в основному багаті, платять за ліки більше. З одного боку, це здається несправедливим, тому що одні люди повинні платити більше, а іншим ліки продають за нижчою ціною. Але такий підхід допомагає забезпечити медикаментами країни з низьким рівнем життя.

Дженерики впливають на ціну

Кожен препарат має свій патент, тобто компанія має ексклюзивне право на випуск ліків. Термін дії патенту становить близько 20 років. Патент допомагає компанії отримувати прибуток від своїх розробок та окупати витрати.

Після того, як патент закінчиться, будь-яка фармацевтична компанія може виробляти копії цих ліків – дженерики. Витрати компанії, яка розробила оригінальну молекулу, і тих, хто її просто копіює, непорівнянні. Дженерики в середньому коштують на 85% дешевше, це змушує оригінального виробника теж знижувати ціну.

Закони економіки

Коли пропозиція товару чи послуги перевищує попит, ціни падають. Коли попит перевищує пропозицію, ціни зростають. Цей принцип діє і на ліки.

Ліки проти рідкісних хвороб

Розробка ліків проти рідкісних хвороб коштує не менше ніж проти звичайних. Виходить витрати на розробку дуже високі, а пацієнтів мало. Якщо вартість буде нижчою, компанія просто не окупить витрати і зазнає великих збитків.