Але багато людей втрачають цю важливу частину життя з віком та не говорять про сексуальні проблеми зі своїм партнером або лікарем.

Читайте також: Вагітність після 30: які існують ризики і як підготуватися до зачаття та пологів

Користь сексу для літніх людей

Це варто обговорити. За словами експертів, здорове статеве життя приносить людям похилого віку багато користі. Секс пов’язаний зі здоров’ям серця, а також із загальним психічним і фізичним здоров’ям.

Наприклад, під час сексу організм виділяє багато корисних біохімічних речовин, До них відносяться прастерон, гормон, який допомагає з когнітивною функцією, і окситоцин, інший гормон, який відіграє роль у соціальних зв’язках, симпатії та близькості.

Експерти наголосили, що секс може стати кращим з віком.

Наприклад, чоловіки можуть краще контролювати свою еякуляцію, коли стають старші. А жінки не турбуються про вагітність після менопаузи, тому вони почуваються вільніше,

– зазначили науковці.

Проблеми з сексом у літньому віці та шляхи вирішення

Але, на жаль, і для чоловіків, і для жінок зміни у фізичному здоров’ї, такі як цукровий діабет або серцеві захворювання, можуть обмежити бажання або здатність займатися сексом. Активність зменшується з віком, але інтерес і бажання ні, як для чоловіків, так і для жінок.

За словами науковців, зміни, спричинені менопаузою та андропаузою, також можуть вплинути на сексуальне життя літніх чоловіків і жінок. Для жінок сухість піхви є великою проблемою. У чоловіків це еректильна дисфункція.

На щастя, сучасна медицина досягла успіхів, які можуть допомогти з цими проблемами. Замісна гормональна терапія може допомогти жінкам із фізичними симптомами менопаузи, які заважають сексу, а чоловіки мають віагру та інші препарати для еректильної дисфункції.