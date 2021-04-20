Більшість молоді думає, що сексуальне життя вирує в проміжку між старшими класами й років до 35 – максимум 40. Потім на ліжку виключно сплять. Але це зовсім не так.

З віком наші тіла змінюються: часто з'являється зайва вага, м'язи втрачають тонус, а шкіра еластичність. Деякі літні люди відчувають через це дискомфорт.

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Переваги сексу для літніх

Джерело: AMJ

Попри все, багато літніх пар отримують більше задоволення від свого сексуального життя, ніж молоді. Після 45 років жінки відчувають оргазми навіть частіше, ніж до 35 років. Деякі дізнаються, що таке оргазм, вперше в 40 або 50 років.

Дослідження, в якому брали участь 806 літніх жінок у віці в середньому 67 років, показало:

60% учасниць були задоволені своїм сексуальним життям;

відсоток сексуально задоволених жінок збільшувався з віком;

половина жінок старше 80 років майже завжди повідомляли про сексуальне задоволення.

Як покращити секс літнім жінкам

Покращити сексуальне життя літніх людей допомагають секс-іграшки. Деякі лікарі навіть виписують їх для лікування симптомів менопаузи. Вони покращують сон і зменшують припливи (раптові напади спека і надмірного потовиділення).

Вібратори корисні при деяких захворюваннях піхви, а також при зниженні сексуальних відчуттів, низькому лібідо або нездатності насолодитися оргазмом. Вагінальні кульки тренують м'язи тазового дна і допомагають боротися з нетриманням сечі. Є жінки, які завдяки іграшкам відчувають свій перший оргазм в 70 років!

Як покращити секс літнім чоловікам

Для чоловіків теж є багато корисних пристосувань, наприклад ерекційні кільця. Вони дозволяють довше підтримувати ерекцію, а також затримують еякуляцію. Домогтися ерекції допомагають спеціальні чоловічі вібратори. З ними ж можна відчути оргазм без ерекції: вібрація стимулює нерви статевого члена і підсилює сигнали, які посилає в мозок.