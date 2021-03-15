Лялька Барбі стала однією з найбільш продаваних іграшок у всьому світі та еталоном краси для мільйонів дівчат. Вельми оманливим еталоном, оскільки людське тіло з такими пропорціями було б просто нежиттєздатним. Вчені вважають, що Барбі формують у маленьких дівчаток спотворені уявлення про те, яким має бути їхнє тіло.

Негативний вплив худих ляльок

Це не перше дослідження, в якому вивчається вплив Барбі й інших ляльок на самооцінку дівчаток. Так, американські вчені з'ясували, що ці іграшки можуть створити помилкову ілюзію про те, як повинна виглядати гарна жіноча фігура.

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Більш того, вони можуть значно вплинути на самооцінку своїх можливостей: в одному дослідженні дівчатка, які грали з Барбі, повідомили, що вони навряд чи досягнуть коли-небудь успіхів в кар'єрі. Вчені вирішили перевірити, чи можна коригувати ці уявлення за допомогою ляльок з нормальними пропорціями.

Хибне уявлення про красу

Дослідники провели експеримент, в який складався з двох частин. У першій – взяла участь 31 дівчинка від 5 до 9 років. Одній групі дівчаток запропонували пограти з худенькою лялькою, іншій – з ляльками з більш реалістичними формами. До і після експерименту дітей попросили показати на картинках, як виглядає їхнє справжнє тіло, яким воно може бути в ідеалі і як вони повинні будуть виглядати, коли виростуть.

Виявилося, що у дівчаток, які грались з ляльками в стилі Барбі, буквально за п'ять хвилин змінилися уявлення про те, якими вони повинні бути в майбутньому в бік більш худого тіла. Водночас у дівчаток з контрольної групи таких значних змін не було.

Дітей не переконали інші іграшки

Другу частину експерименту вчені проводили з метою з'ясувати, чи можна якось коригувати цей негативний ефект з допомогою ляльок з нормальною статурою й інших іграшок. Вчені запропонували 46 дівчаткам у віці 5-10 років погратися з ляльками Барбі протягом декількох хвилин.

Після цього половині учасниць дали ляльок з реалістичними пропорціями або іграшкові машинки. Результати повторили висновки з першої частини експерименту: ляльки з ультрахудим тілом поміняли уявлення дівчаток про ідеальну фігуру. Але що ще важливіше, ляльки з нормальними пропорціями та інші іграшки практично не змінили їхню переконаності в тому, що в майбутньому вони мають виглядати, як лялька Барбі.