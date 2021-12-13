Дев'ять із десяти смертей проти COVID-19 припадають на країни з високим відсотком ожиріння, а серед факторів підвищеного ризику надмірна вага посідає друге місце після похилого віку. У таких людей у ​​7 разів підвищений ризик тяжкого перебігу хвороби та потреба в інтенсивній терапії.

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Чому ожиріння викликає ускладнення при COVID-19

Вчені називають різні причини: від проблем, спричинених супутніми захворюваннями (цукровим діабетом, гіпертонією, серцево-судинною недостатністю), до поганої вентиляції легень через надто інтенсивний тиск черевного жиру на діафрагму. Але дослідники все більше переконуються, що вразливість повних пацієнтів пов'язана з самим ожирінням.

Нова причина

Автори нової роботи припустили, чому люди з ожирінням важче хворіють та частіше вмирають від коронавірусу. Група американських учених визначила, як SARS-CoV-2 взаємодіє із жировими клітинами. Дослідники вивчили жирові тканини деяких пацієнтів, які померли від COVID-19, і виявили, що частки нового коронавірусу містяться в жирах, які оточують органи.

Також вчені зібрали жирові тканини після баріатричних операцій (операцій зі зниження ваги) та експериментували з тим, як ці тканини будуть взаємодіяти з коронавірусом. Виявилося, що жирові клітини можуть бути інфіковані цим вірусом, а ще вони можуть розвинути запалення.

Імунні клітини в жирових тканинах, теж вразливі до SARS-CoV-2, вони навіть викликали інтенсивнішу імунну реакцію. Можливо, коронавірус робить жирові тканини свого роду резервуаром, в якому він ховається від імунної системи, вважають автори нового дослідження.