Про це Здоров'ю 24 розповіла Крістіна Задорожна, лікарка хірург-онколог, завідувачка онкологічного відділення стаціонару з блоком хімієтерапії ЛДЦ "Добробут".

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Чому виникає рак

У кожної здорової людини в організмі можуть щодня утворюватись пухлинні клітини, але захисні системи організму вчасно розпізнають і вбивають їх. Коли захист порушується, в тому числі через генетичні мутації, злоякісна клітина не знешкоджується і продовжує рости. З часом з цієї однієї клітини утворюється пухлинна маса. Розвиток злоякісної пухлини – тривалий період. Має пройти багато часу, аби ми могли розпізнати новоутворення.

Крістіна Задорожна "Серед деяких видів раку є певні фактори, які можуть значно збільшувати ризик виникнення злоякісних утворень. Наприклад, вірус папіломи людини є причиною раку шийки матки. Лімфому Беркіта викликає вірус Епштейна-Барр. Злоякісні захворювання системи крові (лейкози) можуть розвиватись на фоні взаємодії з токсичними речовинами".

Досить великий вплив на розвиток раку має спадковість. Якщо у когось з батьків була діагностована онкологія, у дітей ризик утворення такого ж виду раку зростає. Але це не означає, що вони точно захворіють.

Ми також знаємо, що збільшувати ймовірність розвитку раку можуть і зовнішні чинники: вплив навколишнього середовища, куріння, алкоголь, нездорове харчування та інші шкідливі звички. Але навіть людина, яка дотримується здорового способу життя, може захворіти на рак. Від цього не застрахований ніхто і вплинути на це не можемо.

Чи може рак виникати через образу чи інші негативні емоції

Процес формування онкологічного захворювання відбувається на генетичному рівні. Сильний стрес дійсно може стати тригером для певних захворювань, але не може бути прямою причиною розвитку раку. Емоційний стан людини дуже важливий в комплексі розуміння здоров'я, але так звана психосоматика – теорія, яка не має жодних наукових підтверджень.

Якщо людина перебуває у стані хронічного стресу та веде нездоровий спосіб життя – це може збільшувати ризик розвитку раку. Але пряма причина захована набагато глибша. Тому версія, що рак може виникати через приховану образу чи страхи – є неправдивою та псевдонауковою.

Чи виникає онкологія в абсолютно здорових людей

Так. У своїй практиці лікарі часто діагностують онкологічні захворювання у дітей, в абсолютно здорових молодих людей. У людини може не бути жодних супутніх захворювань, вона почуває себе прекрасно, а потім, часто випадково, виявляють рак.

Крістіна Задорожна "Наукова спільнота намагається створювати методи діагностики, які показують генетичну схильність до розвитку певних видів раку завдяки тестуванню. Якщо тест покаже, що ця генетична схильність є – людині потрібно буде частіше перевірятись та краще стежити за здоров'ям. Сподіваємось, з часом такі дослідження стануть більш масовими".

Як довго можна жити з раком, не знаючи про нього

На початкових стадіях онкологічних захворювань немає жодних симптомів. Людина може почувати себе абсолютно здоровою: ні болю, ні дискомфорту, ні жодних інших ознак. Симптоми з'являються пізніше з розвитком пухлини.

З власної практики можу сказати, що період від розвитку пухлини до появи перших симптомів може зайняти один-два роки: усе залежить від типу захворювання. Тому так важливо регулярно відвідувати сімейного лікаря і проходити обстеження щорічно. Рання діагностика підвищує ймовірність успішного лікування і стабільної ремісії.

Чи правда, що в Україні рак лікують погано і краще їхати за кордон

Це не відповідає дійсності. В Україні можуть ефективно лікувати від раку, це вже успішно роблять багато років не гірше, ніж у Німеччині чи Ізраїлі. У нас є усі доступні препарати та обладнання, лікарі дотримуються міжнародних протоколів діагностики та лікування.

Українські лікарі керуються міжнародними стандартами доказової медицини. Тобто це методи лікування, які пройшли дослідження і їх ефективність була доведена. Тому українська медицина зовсім не така відстала, як часто вважають.

У віддалених регіонах України дійсно є проблема із доступністю сучасного обладнання для якісної діагностики та лікування. Але у великих містах є усе необхідне.

Які види раку діагностують в Україні найчастіше

Найпоширенішими видами раку у жінок є: рак легені, рак молочної залози та рак товстої/прямої кишки (колоректальний рак).

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У чоловіків: рак легенів, рак передміхурової залози та рак прямої/товстої кишки.

Вони майже ніяк не проявляються на початкових стадіях, тож важливо регулярно робити скринінг. Існують певні рекомендації щодо обстеження наступних видів раку:

Рак легень. Скринінг рекомендується лише людям з групи високого ризику. До неї відносять людей у віці понад 50 років, які мають досвід куріння 20 пачко-років (одна пачка сигарет на день впродовж 20 років). Таким пацієнтам потрібно виконувати скринінгову низькодозову комп'ютерну томографію органів грудної клітки щороку.

Рак молочної залози. Жінкам з групи середнього ризику у віці 25–39 років – консультація мамолога кожного року. Під час консультації лікар проводить клінічний огляд та пальпацію молочних залоз, виявляє фактори ризику та надає рекомендації щодо способу життя, визначає необхідність додаткових досліджень.

Жінкам з групи середнього ризику від 40 років, окрім візиту до мамолога, слід проходити щорічну скринінгову мамографію молочних залоз.

Колоректальний рак. Cкринінгову колоноскопію слід проводити усім людям вперше в 45 років. Необхідність подальших обстежень та їх частоту визначає лікар – це залежить від результатів первинного обстеження.

Крістіна Задорожна "Якщо в сім'ї у родичів першої лінії був рак товстої чи прямої кишки, то усім родичам першої лінії необхідно виконати колоноскопію в 40 років, або ж на 10 років раніше віку, в якому рак товстої кишки було діагностовано у родича. Також існують скринінгові тести стільця, які виконуються щорічно".

Рак передміхурової залози. Консультація уролога та оцінка можливих ризиків. Чоловікам у віці 45–75 років під час відвідування уролога проводять ректальне дослідження та визначення рівня простат-специфічного антигену в крові. Подальша тактика та необхідність скринінгу і його частота залежить від результатів обстеження.

Нормально – "перевіряти" діагноз та схему лікування у кількох лікарів

Одна людина не може приймати рішення щодо лікування пацієнта з онкологією – це стандарт у всьому світі. Для кожного окремого випадку схема лікування індивідуальна і визначають її кілька спеціалістів під час так званого мультидисциплінарного онкологічного консиліуму (МОК), за кордоном його ще називають tumor board. Такі консиліуми проходять в онкологічних клініках у всьому світі. До складу цієї комісії входять хірург-онколог, хімієтерапевт, радіолог, променевий терапевт, лікар-патолог та інші вузькопрофільні спеціалісти.

Лікування онкології включає три основні методи: медикаментозне (хімієтерапія), променеве та хірургічне. Ці методи можуть бути ефективними як поодинці, так і у різних комбінаціях: пацієнт може спершу перенести хірургічну операцію, а потім променеву чи хімієтерапію. Тільки після обговорення та аналізу усіх даних обстежень лікарі можуть прийняти рішення щодо лікування пацієнта та призначення послідовності того чи іншого методу.

Кожен пацієнт хоче отримати найточнішу діагностику та найкраще лікування. І це абсолютно нормально дізнаватись думку інших спеціалістів. Це необхідно, аби впевнитись у правильності плану обстеження та лікування, це допомагає не мати сумнівів та страхів, розуміти, що пацієнт отримує найбільш ефективне лікування та довіряє своєму лікарю.

Чи можна різко померти через рак без будь-яких симптомів

Саме онкологічне захворювання не може призводити до різкої смерті без симптомів. Раптова смерть може бути викликана ускладненнями, однак онкологічне захворювання не є їх основною причиною.

Наприклад, людина може різко померти від тромбоемболії легеневої артерії. Однією з причин може стати саме онкологія, адже при деяких видах раку підвищується згортання крові. Так само раптова смерть виникає через профузну кровотечу у шлунково-кишковому тракті. Сюди ж можна віднести інфаркт, інсульт тощо.

Крістіна Задорожна "Померти при таких гострих станах можуть і люди без онкології. Тож говорити, що рак може призводити до раптової смерті без будь-яких симптомів – неправильно. Коли людина помирає саме від онкології – це завжди багато різних та важких симптомів".

Що таке хімієтерапія і чому від неї лисіють

Хімієтерапія – це медикаментозне лікування за допомогою препаратів, які називаються цитостатики. Вони блокують ділення клітин, тобто перешкоджають розмноженню клітин і, відповідно, розвитку пухлини.

Коли пацієнту вводять це лікування, зупиняється поділ не лише злоякісних клітин, але й інших клітин, які швидко діляться, зокрема, епітелію шлунково-кишкового тракту та волосяних цибулин. Тому хімієтерапія викликає нудоту та проблеми ШКТ, а також призводить до випадіння волосся. Однак не при всіх видах хімієтерапії.

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Чи можна захворіти на рак кілька разів

Можна. Наприклад, якщо у пацієнта генетична схильність до раку товстої кишки, то цей вид пухлин може розвиватися кілька разів за життя у різних відділах кишки. Існують випадки "синхронного раку", коли злоякісні утворення одночасно виникають на декількох відділах товстої кишки.

Буває так, що лікарі одночасно діагностують дві різних злоякісних пухлини у двох окремих органах. Так само пацієнт впродовж життя може спершу захворіти на один вид раку, пролікувати його, а через деякий час утворюється нова злоякісна пухлина іншої локалізації. У мене є пацієнт, у якого спершу була меланома, потім рак простати, а потім ми виявили рак товстої кишки.

Що робити, якщо я боюсь йти до лікаря через страх онкології

Крістіна Задорожна "Ховати голову в пісок і вдавати, що раку не існує – неправильна стратегія. Ніхто не застрахований від онкології, навіть дуже здорова людина. Ця проблема існує й ігнорувати її все життя ми не зможемо. В нашому суспільстві дуже розвинена канцерофобія, будь-який страх – це наслідок браку знань".

Звісно, не потрібно панікувати та шукати у себе тривожні симптоми. Але раз на рік приділити час і сходити на обстеження – дуже важливо. На профілактичних оглядах ніхто боляче не робить.

Онкологія – таке ж захворювання як інші, його успішно лікують, українські лікарі висококваліфіковані й вже зараз допомагають одужати багатьом пацієнтам.

Медицина розвивається, з’являються нові види та напрямки лікування, з кожним роком лікування стає ефективнішим. Онкологічні захворювання давно стали просто діагнозом, а не вироком.

Наприклад, раніше вважалось, що меланома – найбільш агресивна пухлина і дуже швидко призводить до смерті. Все тому, що лікування не було, цей вид раку активно прогресує і може давати метастази у будь-який орган дуже швидко. За останні роки медицина зробила великий прорив і за допомогою імунотерапії пацієнти навіть з 4 стадією меланоми та метастазами можуть мати дуже ефективне лікування.

Не бійтесь звертатись до лікарів – вони допоможуть, направлять на потрібну діагностику, розкажуть про профілактику та обговорять план скринінгів залежно від історії хвороб та спадковості пацієнта.