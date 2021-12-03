Здебільшого серед госпіталізованих – невакциновані. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіли лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК Володимир Ананєвич та фельдшер Ігор Гнатів.
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Всі, кого особисто я забирав на госпіталізацію з ковідом, невакциновані. Загальна статистика, я думаю, так і тримається – 95 – 97% є невакциновані. І якщо врахувати куплені сертифікати, ми ж не можемо перевірити, чи справді вакцинована людина. Ми орієнтуємося на чесність та порядність людей,
– розповів Володимир Ананєвич.
Його напарник, фельдшер Ігор Гнатів лише підтвердив цю інформацію. За його словами, "Здебільшого серед госпіталізованих – невакциновані. Ті, хто не вірять в коронавірус або в вакцинацію". Медики швидкої постійно стикаються з такими людьми.
Здебільшого люди просто не розуміють, що таке вакцина, вони не розуміють, що їм вводять. Насправді нічого поганого тут немає. Принцип COVID-вакцин такий самий, як і у будь-яких інших вакцин. Тобто вводиться ослаблений або вбитий збудник – таким чином виробляється імунітет. На жаль, зараз ефективного лікування коронавірусу поки що немає, тому це єдиний вихід – тільки вакцинація,
– наголосив Ігор Гнатів.
Історія госпіталізованої пацієнтки, яка не вірила в COVID-19
Фельдшер Ігор Гнатів пригадав показову історію. Бригада отримала виклик до жінки, яка скаржилась на серце та болі за грудиною.
Приїхали. Жінка бліда, задихається. Ми її обстежили, зробили кардіограму, поміряли тиск. З серцем все добре. Виявляється, що вона вже тиждень кашляє. Ми її послухали й поміряли сатурацію – занижена, 80. В неї пневмонія. Але вона в коронавірус не вірить,
– розповів медик.
Навіть після того, як тест на COVID-19 виявився позитивним, пацієнтка все одно доводила, що вона не хвора на коронавірус і його не існує.
Чи подолала вона хворобу, медикам невідомо, оскільки після госпіталізації доля хворого залежить вже від лікаря приймального відділення.
"Це все фейки": фельдшер про теорії змови щодо вакцинації
Люди розказують, що це все Білл Гейтс, що будуть магнітитись монети, тому що там чіп, що це мітка диявола, що це якісь ГМО-препарати нам вводять. Нещодавно я чув, що над нами проводять експерименти. Це все фейки. Так, можливо ці вакцини випробовували й не довго, але на це просто не було часу. Нам потрібно всім щепитися і якнайшвидше виробити колективний імунітет,
– наголосив Ігор Гнатів.
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Як записатися на вакцинацію:
- Через сімейного лікаря,
- Сервіс Helsi,
- За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,
- Прийти та стати в живу чергу.
Вакцинуватися – дуже просто. Для цього не обов'язково мати заключену декларацію з лікарем – достатньо взяти з собою паспорт та ІПН. Якщо ж ви маєте сімейного лікаря, то жодних документів з собою брати не потрібно, оскільки вся необхідна інформація вже є в базі.
Чому потрібно вакцинуватися проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу