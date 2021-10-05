Чому люди позіхають: пояснення науковців

Людина позіхає, коли відчуває сонливість або нудьгу, а іноді й без видимої причини. У вчених є декілька теорій, які пояснюють, чому ми позіхаємо. За однією з них так організм регулює температуру в головному мозку.

Позіхання – це природний рефлекс. Коли людина позіхає, вона відкриває рот, глибоко вдихає через рот і ніс і повільно видихає. Зазвичай позіхання триває 5 – 10 секунд. Раніше була теорія про те, що люди позіхають, бо мозку потрібно більше кисню, але це неправда.

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Чому люди позіхають

Сонливість. Позіхання виникає як після пробудження, так і перед сном, це частина процесу неспання. Якщо людина потягується, коли позіхає, це також допомагає не заснути.

Нудьга. Якщо навколо немає нічого цікавого і нічого не змушує людину бути пильною, вона відчуває сонливість. Тому позіхання може сигналізувати, що людині нудно або вона втомилася;

Терморегуляція мозку. За цією теорією позіхання допомагає мозку підтримувати внутрішню температуру. Вчені виявили, що позіхання запобігає підвищенню температури мозку. Вони припустили, що позіхання діє, так само як механізм охолодження, який оберігає комп'ютер від перегріву;

Тиск у вухах. Позіхання допомагає відкрити євстахієві труби, які регулюють тиск повітря в середньому вусі. Це можна випробувати під час польоту в літаку, коли тиск у вухах підвищується через зміну висоти. Під час зльоту позіхання зменшує тиск у вухах;

Захисний рефлекс, який потрібен, щоб перерозподілити по поверхні легенів сурфактант. Сурфактант – це біохімічна речовина, яке покриває крихітні повітряні мішечки в легенях, або альвеоли, і допомагає тримати їх відкритими. Але це теж лише теорія.

Норми позіхання

В середньому люди позіхають від п'яти до десяти разів на день. Якщо людина позіхає багато і часто, це може бути пов'язано з побічними ефектами деяких ліків, недосипанням через порушення сну або апное уві сні. Не рідко надмірне позіхання зустрічається у людей з мігренню, розсіяним склерозом, епілепсією, інсультом та травмами голови.