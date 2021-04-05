Чому люди з рудим волоссям по-іншому відчувають біль
Відомо, що люди з натуральними рудим волоссям та багато тварин з рудим хутром мають вищий больовий поріг і чутливіші до опіоїдних анальгетиків. Міжнародна команда вчених з'ясувала причину на тваринах та вважає, що результати можна перенести на людей.
Джерело:Science Advances
Вчені з Массачусетської лікарні (США), Сегедського університету (Угорщина), Інституту клінічних досліджень мозку Герті (Німеччина), міських університетів Нагої й Осаки (Японія) провели дослідження з метою встановити, чому тварини з рудим хутром та люди з рудим волоссям відчувають біль інакше, ніж інші.
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За руде волосся і хутро відповідальні видозміни рецептора меланокортину 1 (MC1R). Його, до речі, й пов'язують з підвищеним больовим порогом.
Втрата функціональності MC1R відповідальна за нижчий рівень проопімеланокортину – складного поліпептиду, який синтезується кортикотропними клітинами передньої долі гіпофізу і меланотропними клітинами середньої частки гіпофізу.
Проопімеланокортин розщеплюється на різні гормони: одні з них чутливі до болю, а інші її блокують. Саме тому зберігається баланс між опіоїдними рецепторами, які пригнічують біль, і рецепторами меланокортину 4, які її підсилюють. Вчені вважали, що низький рівень обох гормонів у мишей з рудим хутром (які й були залучені до дослідження) повинен був нейтралізувати один одного. Але виявилось, що все інакше.
Результати виявились іншими
- Виявилось, що організм виробляє додаткові речовини, які не пов'язані з меланоцитами. Ці додаткові речовини змінюють передачу сигналів опіоїдних рецепторів, які беруть участь в блокуванні чутливості до болю.
- Тож нижчий рівень гормонів, які пов'язані з меланоцитами, модифікує опіоїдні сигнали, що й підвищує больовий поріг.
Вчені припустили, що ці результати можна перенести й на людей, оскільки в нашому організмі діють такі самі механізми та рецептори.
Науковці сподіваються, що результати дослідження знадобляться для контролю природних процесів, які відповідають за сприйняття болю. До прикладу, для розробки різноманітних нових ліків.
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