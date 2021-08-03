Під час другого етапу дослідники провели онлайн-опитування 492 респондентів, які мешкають у Польщі. Серед них були й противники вакцинації або ті, які вагаються щодо щеплення.

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Вчені прийшли до висновку, що всі учасники в цілому негативно ставляться до вакцин, а не лише до COVID-щеплень. При цьому багато опитаних заявили, що їхня позиція заснована нібито на власному досвіді або на досвіді знайомих.

Але коли дослідники намагалися дізнатися подробиці, то респонденти давали досить туманні пояснення. Одні говорили, що не пам'ятають джерело подібної інформації, а інші пов'язували вакцинацію з аутизмом у дітей, але не могли надати чіткі докази таких тверджень.

Причина цьому – психологія

Фахівці вважають, що причина відмови від щеплень – схильність запам'ятовувати негативну інформацію, навіть якщо та була просто прочитана в соціальних мережах або підозрілих сайтах.

Також відомо, що люди полюбляють шукати підтвердження своїм думкам і уникати альтернативного погляду на речі. Отримуючи таку інформацію, людина забуває, як дізналася про неї й часто плутає з особистим досвідом або досвідом близьких і знайомих.

Завдяки цьому наявний скептицизм щодо вакцин посилюється під впливом будь-якої інформації, яка б підтверджувала ці думки (незалежно від надійності джерела).

При цьому противники щеплень вірять в їхню ефективність і навіть неоднозначно сприймають повідомлення про побічні ефекти вакцин.