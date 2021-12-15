Чому люди втрачають нюх через коронавірус

Вчені проаналізували тисячі анкет, щоб з'ясувати, як у різних людей відбувається порушення нюху після перенесеного коронавірусу. Виявилося, що різні спотворення пов'язані з роботою зі збоями нейронів у носі та мозку та мають різну природу.

Стан, у якому сприйняття запахів змінюється, називається паросмія, і якщо вам здається, що відчуваєте запах, хоча його об'єктивно немає – це фантомія. Повну втрату нюху називають аносмією, а частковою – гіпосмія. Донедавна було незрозуміло, чому COVID-19 викликає такі різні симптоми і з чим вони пов'язані.

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Зазвичай паросмію та фантомію не поділяють у дослідженнях, фахівці не збирають кількісні дані. Проте група вчених із Центру хімічних почуттів Монелла змогла виявити цілу низку закономірностей, які пояснюють біологічну природу спотворення нюху.

Нове дослідження впливу коронавірусу

Вчені створили опитування, яке дозволило зібрати кількісні дані для опису втрати або спотворення нюху. У результаті вдалося зібрати інформацію про те, із чим вони пов'язані.

Так паросмія частіше розвивався у молодих жінок, при цьому фантомія частіше виявлялася у віці 41 – 50 років, а повна чи часткова втрата нюху у літньому віці. Крім інфекції на чутливість до запахів впливали травми голови, зазвичай вони призводять до фантомії. По-різному відбувається і відновлення чутливості.

Чому під час коронавірусу виникає порушення нюху

У результаті вчених сформувалася теорія, за якою паросмія виникає через поломки сенсорного нейрона у носі. У нормі він має бути налаштований на один запах, але через інфекцію помиляється і розпізнає зовсім інший.

А фантомія навпаки формується в мозку, який сам генерує сигнал про наявність запаху. По суті, це нюхова галюцинація. Вчені хочуть перевірити свою теорію на живих пацієнтах, щоб допомогти їм надалі позбутися спотворень та повернути якість життя.

Раніше науковці все ж підтвердили, що втрата нюху під час COVID-19 ніяким чином не провокує ушкодження мозку. Це може свідчити про більш поверхневий вплив вірусу.