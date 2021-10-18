Чому люди, яки кидають курити, набирають вагу та як цього уникнути

Багато людей не кидають курити, тому що бояться набрати вагу. Цей страх не марний: нікотин дійсно стримує набір ваги. Але якщо набір і буде, швидше за все, незначний.

Сніданок більшості людей, які курять складається з чашки кави й сигарети. Як тільки вони кидають, то розуміють, що сніданок може бути більш поживним.

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Чому колишні курці набирають вагу

Є п'ять основних причин:

Куріння прискорює метаболізм, тому тіло спалює енергію швидше. Нікотин збільшує кількість калорій, які споживає організм в стані спокою, приблизно на 7 – 15%. Коли людина кидає курити, йому потрібно менше їсти або більше рухатися, тому що тіло спалює їжу повільніше. Куріння пригнічує апетит: нікотин стримує сигнали про голод, які посилає мозок. Після відмови від куріння їжа стає смачнішою, до того ж багатьох тягне на солоденьке. Все тому, що здатність відчувати запах і смак їжі поліпшується після відмови від сигарет. Потяг до нікотину можна переплутати з почуттям голоду. Людина може замінювати звичку курити на звичку перекушувати.

Скільки кілограмів набирають люди, які кидають курити

В середньому люди набирають від 2 до 4 кілограмів протягом перших 3 місяців і 6 кілограмів протягом року після того, як кидають курити. У деяких вага залишається колишньою або навіть знижується, а інші набирають понад 10 кілограмів.

При цьому користь відмови від куріння значно перевищує потенційну шкоду від цього невеликого набору. Щоб зрівнятися з ризиком серцевих захворювань, які тягне за собою куріння, потрібно набрати понад 40 кілограмів.

Як не набрати вагу після відмови від куріння

Рухайтеся. Ходіть пішки, плавайте, катайтеся на велосипеді. Мінімум – 40 – 45 хвилин в день. Якщо ви не можете ходити або бігати через проблеми зі здоров'ям, може підійти аквааеробіка, йога або велотренажер.

Запасіться корисним перекусом, щоб боротися з голодом. Ідеально підійдуть несолоні горіхи, свіжі фрукти та овочеві палички.

Запасіться жуйкою без цукру. Рот зайнятий, а при цьому нуль калорій.

Їжте менші порції, поки метаболізм не стабілізується. Щоб відчути ситість після їжі, потрібно зачекати 20 хвилин.

Якщо ви дуже голодні – не мучте себе і поїжте. Вибирайте здорову різноманітну їжу.

Їжа після відмови від сигарет стала смачніше, але це не означає, що потрібно їсти її більше. Повільно пережовуйте їжу і смакуйте кожен шматок.

Якщо ви кидаєте курити з ліками, приймайте їх регулярно, вони тримають під контролем тягу до їжі та обмежують набір ваги.

Якщо набираєте вагу, не думайте, що вона зникне, якщо ви знову почнете курити. Краще зосередитися на харчуванні та русі.